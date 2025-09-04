Ampliada la aportación al proyecto Retechfor para impulsar la transformación digital en el medio ambiente

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), para incrementar en 2.500.000 euros la aportación inicial para cumplir con los hitos asociados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al proyecto Retechfor, relacionado con el desarrollo de aplicaciones específicas en soluciones digitales temáticas para el sector forestal, desarrolladas por el ecosistema de emprendimiento digital.

El importe inicial de la aportación (2.743.803 euros) se incrementa en 2.500.000 euros, quedando el importe final de la aportación en 5.243.803 euros, explica la Junta a través de un comunicado.

Los proyectos Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech) son una herramienta para hacer realidad la transformación digital, aprovechando al máximo las potencialidades de cada región. Dentro de los mismos se encuentra el proyecto Retechfor, una herramienta que permitirá, desde la innovación digital, mejorar de forma sustancial la gestión forestal y colaborar en el incremento de la productividad de los montes tanto públicos como de particulares.