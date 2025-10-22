El Archivo de Diputación de Salamanca celebra con una propuesta de Javier Montes el Día de las Bibliotecas

El Archivo de Diputación de Salamanca celebra con una propuesta de Javier Montes el Día de las Bibliotecas. - DIPUTACIÓN SALAMANCA
Publicado: miércoles, 22 octubre 2025 11:22

SALAMANCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Archivo de la Diputación de Salamanca y su Biblioteca de Temas Salmantinos celebran este jueves el Día Internacional de Las Bibliotecas con en una propuesta que aunará música, libros, tradición oral y sorpresa de la mano del músico Javier Montes, tamborilero y Licenciado en Etnomusicología en el Conservatorio Superior de Castilla y León y en la Universidad Técnica de Estambul.

Bajo el lema 'El sonido de la Letra', el Archivo de la Diputación de Salamanca ha organizado en la propia Biblioteca del Archivo, este jueves a partir de las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, la última actividad ligada a la exposición 'Transitar por los libros'.

Esta muestra desde hace varios meses y hasta mediados de enero permanecerá abierta y en ella se puede ver una obra, sonora y objetual, de Javier Montes junto a la de otros artistas con acceso desde el patio del Palacio de La Salina.

Javier Montes es un multinstrumentista que lleva toda la vida ligado a las músicas de tradición oral como intérprete, investigador y constructor de instrumentos, tal y como ha señalado la Diputación de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Trabaja en torno a los procesos de transmisión de la música tradicional, en la que los libros son un pilar fundamental, e incorpora propuestas artísticas que dialogan con el presente. En sus obras se recrean paisajes sonoros, piezas del repertorio tradicional e improvisaciones a partir de artilugios sonoros construidos con diversos materiales.

Entre sus últimos trabajos destacan; Termus 'Territorios Musicales' proyecto de cooperación transfronteriza hispano-lusa de la UE, 'Espacios digitales, vidas reales', del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o 'Vertiginosa Baranda' del grupo Entavía, del que forma parte.

