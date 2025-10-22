El Archivo de Diputación de Salamanca celebra con una propuesta de Javier Montes el Día de las Bibliotecas. - DIPUTACIÓN SALAMANCA

El Archivo de la Diputación de Salamanca y su Biblioteca de Temas Salmantinos celebran este jueves el Día Internacional de Las Bibliotecas con en una propuesta que aunará música, libros, tradición oral y sorpresa de la mano del músico Javier Montes, tamborilero y Licenciado en Etnomusicología en el Conservatorio Superior de Castilla y León y en la Universidad Técnica de Estambul.

Bajo el lema 'El sonido de la Letra', el Archivo de la Diputación de Salamanca ha organizado en la propia Biblioteca del Archivo, este jueves a partir de las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, la última actividad ligada a la exposición 'Transitar por los libros'.

Esta muestra desde hace varios meses y hasta mediados de enero permanecerá abierta y en ella se puede ver una obra, sonora y objetual, de Javier Montes junto a la de otros artistas con acceso desde el patio del Palacio de La Salina.

Javier Montes es un multinstrumentista que lleva toda la vida ligado a las músicas de tradición oral como intérprete, investigador y constructor de instrumentos, tal y como ha señalado la Diputación de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Trabaja en torno a los procesos de transmisión de la música tradicional, en la que los libros son un pilar fundamental, e incorpora propuestas artísticas que dialogan con el presente. En sus obras se recrean paisajes sonoros, piezas del repertorio tradicional e improvisaciones a partir de artilugios sonoros construidos con diversos materiales.

Entre sus últimos trabajos destacan; Termus 'Territorios Musicales' proyecto de cooperación transfronteriza hispano-lusa de la UE, 'Espacios digitales, vidas reales', del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o 'Vertiginosa Baranda' del grupo Entavía, del que forma parte.