El Auditorio de León inicia la nueva temporada el 30 de enero con 24 espectáculos de teatro, danza y circo

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (centro), junto a Senador González, programador cultural del Consistorio y la gerente del Auditorio, Ana Isabel García. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León levantará el telón el próximo 30 de enero para acoger hasta finales de mayo 24 espectáculos de teatro, danza y circo dirigidas al público adulto y familiar.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha presentado este lunes la programación correspondiente al primer semestre del año, junto a Senador González, programador cultural del Consistorio y la gerente del Auditorio, Ana Isabel García Carbajo.

La oferta propuesta incluye obras para todos los públicos y traerá a León a compañías y un amplio elenco de actores de reconocido prestigio en el panorama nacional. En total, más de veinte compañías se reparten la programación dirigida al público adulto (18 espectáculos), familiar (seis propuestas) y escolar (actuaciones).

Elena Aguado ha destacado la elevada calidad artística de las compañías seleccionadas y de las obras que subirán al escenario del Auditorio, con una variada oferta de teatro, circo y danza cuyo objetivo es acercar las propuestas escénicas contemporáneas a los leoneses y hacer llegar las artes escénicas a todos los públicos.

La programación de Artes Escénicas del Auditorio cuenta con un presupuesto de 240.000 euros para el primer semestre del año, financiado con la aportación del Ayuntamiento de León, el Programa Platea del Ministerio de Cultura y la Red de Teatros de la Junta de Castilla y León.

RECONOCIDOS ACTORES

Durante el primer semestre del año se desarrollarán obras de Juan Mayorga, Vicente Blasco Ibáñez, Christopher Hampton, Luigi Pirandelo o Federico García Lorca. En cuanto a los actores, en la escena del Auditorio estarán presentes actores como Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Imanol Arias, María Barranco, Lola Herrera, Natalia Dicenta, Carlos Olaya, Roberto Enríquez, Juan Echanove, Joaquín Climent, Ramón Langa, Pepe Viñuela, Antonio Molero, Emilio Gutiérrez Caba, María José Goyanes o Ruth Gabriel, ente otros.

En la presentación de la nueva programación Elena Aguado ha repasado las obras que subirán al escenario del Auditorio, un programa que levantará el telón el próximo 30 de enero con 'Los yugoslavos', de Juan Mayorga, y que subirá al escenario a Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Luis Bermejo y Alba Planas.

Todas las representaciones del programa de adultos serán a las 20.30 horas y, según ha destacado la edil, seis espectáculo de adultos y uno escolar doblarán función, una medida adoptada para dar respuesta a la demanda de abonos y entradas que se ha registrado en temporadas anteriores.

La concejala ha subrayado que habrá obras premiadas en distintos certámenes, además de clásicos contemporáneos que, en este caso, estarán representados por 'La Barraca', Amistades Peligrosas' y 'Seis personajes en busca de autor'. En el apartado de danza, ha destacado el espectáculo de flamenco 'Taberne femme' de Sara Calero y la danza contemporánea con 'Coreógrafos del siglo XXI' y el Ballet Contemporáneo de Burgos.

ABONOS Y ENTRADAS

La asistencia a los espectáculos programados podrá realizare con entrada individual o con abono tanto para la programación de adultos como para la familiar. El abono para 18 funciones del programa para adultos tiene precio de 186,2 euros, mientras que el de la programación familiar cuesta 18 euros e incluye seis funciones.

El precio de la entrada individual dependerá de cada actuación en el programa de adultos y será de seis euros en el familiar. Además, el programa de adultos mantiene esta temporada los descuentos del 30 por ciento para estudiantes (menores de 30 años), desempleados, familias monoparentales y víctimas de violencia de género, así como los descuentos del 50 por ciento en esos mismos casos en la adquisición de abonos de la programación familiar.

En cuanto a las fechas, la renovación de abonos de adultos se realizará del 14 al 19 de enero a través de la aplicación del Auditorio y del canal de venta online (https://auditorio.aytoleon.es), de 9.00 a 14.00 horas. La venta de nuevos abonos será los días 21 y 22 de enero a partir de las 11.00 horas, también a través de la aplicación del Auditorio y del canal de venta online (https://auditorio.aytoleon.es).

FUNCIONES FUERA DEL ABONO

A partir del día 19 de enero a las 11.00 horas se pondrán a la venta localidades sueltas para las funciones programadas fuera del abono de la programación de adultos correspondiente para las funciones 'Mejor no decirlo', 'La barraca', 'Camino a la Meca', 'Amistades peligrosas', 'Esencia' y 'Seis personajes en busca de autor'.

Las localidades individuales se podrán adquirir tanto en la App como en el canal de venta online a partir del 26 de enero a las 11.00 horas y también en taquilla cada día de la función programada desde cuatro horas antes de su inicio. Respecto a la venta de nuevos abonos para la programación familiar, se podrán formalizar entre los días 2 y 5 de febrero.

Las localidades individuales se podrán adquirir tanto en la App como en el canal de venta online a partir del 6 de febrero a las 11.00 horas y también en taquilla cada día de la función programada a partir de dos horas antes de su inicio. Los beneficiarios del Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura pueden utilizarlo para adquirir tanto entradas como abonos para disfrutar de la programación del Auditorio Ciudad de León.