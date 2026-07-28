Aumentan un 5,1% las ventas del comercio al por menor en junio y sube un 1,9% la ocupación

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VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León aumentaron un 5,1 por ciento en junio respecto al mismo mes del año anterior, más del doble que la media (2,4 por ciento) y sexto mejor dato en la evolución nacional, según los datos difundidos este martes por el INE y recogidos por Europa Press.

Por su parte, en lo que va de año las ventas del comercio minorista han crecido un 2,4 por ciento en Castilla y León, de nuevo por encima de la media (2,0 por ciento).

Las ventas minoristas a precios constantes subieron en tasa anual en quince comunidades autónomas en junio y bajaron en dos.

Respecto a la ocupación, la empleabilidad del sector del comercio al por menor creció un 1,9 por ciento en Castilla y León en términos interanuales, cuando en España se mantuvo invariable, y subió un 2,2 por ciento en comparación con el mes anterior, dos décimas menos en este caso que la media.

En lo que va de año la ocupación ha crecido un 1,4 por ciento en Castilla y León, el doble que en España (0,7 por ciento).