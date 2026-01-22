Autorizada la implantación en la USAL de dos másteres universitarios en el ámbito de la función policial

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión de este jueves, ha autorizado la implantación del Máster Universitario en Ciberdelincuencia en el Ámbito de la Función Policial y del Máster Universitario en Derechos Humanos e Igualdad en el Ámbito de la Función Policial. Se impartirán en modalidad virtual en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, adscrito a la USAL.

La Universidad de Salamanca, a propuesta de su Consejo de Gobierno y con el informe favorable de su Consejo Social, solicitó a la Junta de Castilla y León la implantación de nuevas enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obtención de los másteres universitarios en Ciberdelincuencia en el Ámbito de la Función Policial y en Derechos Humanos e Igualdad en el Ámbito de la Función Policial, para su impartición en modalidad virtual en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, adscrito a dicha universidad.

Esta autorización cuenta con la verificación del Consejo de Universidades, así como con el informe favorable de la comisión académica del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL).

Autorizadas estas enseñanzas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, el Ministerio de Universidades elevará al Consejo de Ministros la propuesta para establecer el carácter oficial de los títulos y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).