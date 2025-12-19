El Ayuntamiento impulsa la campaña 'Regala Segovia' con lotes de visitas culturales, gastronómicas y de aventura

El área de Turismo presenta la campaña 'Regala Segovia' con lotes de visitas culturales, gastronómicas y de aventura - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia ha lanzado una nueva línea de productos turísticos que se comercializarán a través de Turismo de Segovia, bajo la marca 'Regala Segovia', donde se incluyen experiencias turísticas con visitas culturales, gastronómicas y de aventura, en paquetes físicos para regalar.

Algunas de estas experiencias ya formaban parte de la oferta de comercialización de Turismo de Segovia, pero ahora se presentan en un formato físico que facilita su adquisición como regalo.

El objetivo de la campaña es triple. En primer lugar, ofrece la oportunidad de conocer o volver a descubrir Segovia de la mano de profesionales del conocimiento de la ciudad, la interpretación del patrimonio, la gastronomía y la cultura local.

En segundo término, convierte las propuestas en un regalo con significado: una vivencia emocional que permite sentir Segovia de manera más profunda. Por último, se abre una nueva vía para que empresas y productores locales puedan proponer sus propios productos y experiencias, contando con el respaldo de Turismo de Segovia como canal de comercialización.

Las primeras experiencias 'Regala Segovia' tienen precios desde los 15 euros; se adquieren exclusivamente de manera presencial en las oficinas de Turismo de Segovia y pueden disfrutarse durante los seis meses posteriores a su compra.

El catálogo de las primeras propuestas incluye la visita guiada a la Judería, con menú en el Fogón Sefardí, una experiencia que invita a conocer el antiguo barrio judío de Segovia y su legado sefardí.

La propuesta 'Te regalo el mejor sabor del año 2025' ofrece una visita gastronómica a las Bodegas y al Campus del Jamón Monte Nevado, con cata exclusiva de la mano de un maestro jamonero, de 3 variedades de jamón del fabricante ubicado en Carbonero el Mayor.

'Te regalo una ciudad Patrimonio de la Humanidad y sus rincones más especiales' es una visita guiada completa a Segovia, con paradas en las calles y monumentos más representativos y una tarjeta regalo para acceder a cinco espacios singulares: la Casa-Museo de Antonio Machado, el Centro Didáctico de la Judería, la Puerta de San Andrés-Muralla, la Colección de Títeres de Francisco Peralta y la Real Casa de Moneda.

Otra opción es 'Te regalo un viaje único a los orígenes del whisky español más premiado del mundo', una visita a la destilería DYC de Palazuelos de Eresma, ubicada a más de 1.000 metros de altitud, en un entorno privilegiado junto al río Eresma, a los pies de Guadarrama, que incluye una cata final.

'Domingos de cuento 2026' permite acudir a 3 de las sesiones de cuentos que tienen lugar en la Colección de Títeres de Francisco Peralta, actividad especialmente pensada para compartir en familia.

Por último, 'Te regalo el cielo de Segovia' ofrece un vuelo en globo para disfrutar de espectaculares e inolvidables vistas aéreas de Segovia.

Como ha recordado la concejala, durante el periodo navideño, todos los productos 'Regala Segovia' irán acompañados de un obsequio relacionado con la experiencia.

También ha animado a los segovianos a regalar Segovia y ha invitado a productores y empresas del sector a contactar con Turismo de Segovia para abrir una nueva vía de comercialización de su oferta a través del correo electrónico comercializacion@turismodesegovia.com.