Ayuntamiento de Segovia y UVA identificarán los recursos urbanos que afectan de forma positiva en la salud ciudadana

SEGOVIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Universidad de Valladolid han presentado el programa 'Una ciudad para encontrarnos' con el que se identificarán las infraestructuras y recursos urbanos que proporcionan bienestar a los vecinos, que podrán disfrutar en ellos de talleres, yinkanas y paseos por la ciudad.

El programa se desarrollará entre marzo y abril, para "identificar, analizar y poner en valor los activos de salud de la capital segoviana", según ha expresado el concejal de Agenda Urbana, Sergio Calleja.

La iniciativa se integra en un proyecto de investigación exhaustivo para localizar los espacios, recursos e infraestructuras urbanas que impactan de manera positiva en el bienestar de la ciudadanía.

En el proyecto se catalogarán estos elementos y se sensibilizará a la población sobre su importancia para el salud, en el día a día.

La información recogida se ordenará en cuatro ejes: naturaleza, cultura, deporte y socialización, aunque se aplica bajo la filosofía 'Una salud', una perspectiva que reconoce la interdependencia entre la salud ambiental, animal y humana.

Así, Calleja ha destacado la necesidad de cambiar la percepción tradicional de la urbe, para "dejar de pensar en las ciudades únicamente como conjuntos de edificios, tráfico u obras, olvidando su capacidad para cuidar a sus habitantes".

El inicio del proyecto tuvo lugar en noviembre con un paseo participativo por el barrio del Cristo del Mercado, con y diversos talleres. Esta nueva fase continuará el trabajo con la organización de doce paseos urbanos por los distintos barrios, coordinados por la profesora de la UVa Ana Teresa López Pastor, para "detectar aquellos recursos locales que fomentan estilos de vida saludables".

El programa incluye yinkanas para alumnos de Educación Primaria y Secundaria, y talleres participativos con agentes sociales para proponer mejoras en el entorno urbano.

Durante el desarrollo del proyecto, habrá un espacio digital y un mapa interactivo donde los segovianos podrán remitir fotografías y sugerencias sobre los recursos que contribuyen a su bienestar cotidiano.

Todas estas acciones se incluyen en el proyecto 'Vencejo(D)S, una agenda 2030 para atraer y fijar población en Segovia', financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta estrategia, que se extenderá hasta mayo de 2026, tiene como meta la redacción de la Agenda Urbana de Segovia 2030. El proceso concluirá con un evento final de presentación de resultados.