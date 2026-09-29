El Ayuntamiento de Valladolid corregirá este viernes el protocolo de vivienda para "dar cumplimiento a temas legales"

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha informado este martes de que el Consejo de Administración de VIVA se ha convocado para el viernes, 2 de octubre, una vez se ha recibido el informe jurídico encargado por el alcalde, Jesús Julio Carnero, sobre la sustitución del término "violencia de género" por "violencia doméstica", para aprobar el nuevo cambio en la redacción del protocolo de acceso al alquiler municipal de vivienda para "dar cumplimiento a temas legales".

El edil 'popular' ha explicado, tras recalcar que el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por PP y Vox, "tiene claro absolutamente" que las víctimas de violencia de género deben de ser protegidas, que el informe elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento ha sido conocido este martes por el equipo de Gobierno.

Este documento, ha explicado, hace "una serie de recomendaciones" que "tienen que estar" en el texto y por ello el equipo de Gobierno hará una "nueva redacción corrigiendo los aspectos que el informe determina" y para aprobarla se convoca este viernes, 2 de octubre, un Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA).

Todo ello, ha añadido Zarandona en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, "con el objeto de dar cumplimiento a temas legales, que efectivamente han detectado que deben de ser así".

El equipo de Gobierno ha enviado el resultado del informe a todos los grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento para "poder aprobar en ese mismo Consejo la nueva redacción del protocolo de acceso". En este sentido, el Orden del Día cuenta con un punto relativo a la dación de cuentas del informe en relación al protocolo y otro para la aprobación de la propuesta de modificación "para completar" el texto que regula el alquiler municipal gesionado por VIVA.

El texto del informe, al que ha tenido acceso Europa Press, propone una redacción del protocolo con un epígrafe relativo a la situación de víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar y, en su caso de terrorismo, sin que en este apartado se incluya la valoración de víctima de violencia de género. Y otro epígrafe específico para las mujeres víctimas de esta lacra "según resulta de aplicar la Ley Orgánica 1/2004 y la Ley 13/2010".

Zarandona ha defendido que tanto el Consejo de VIVA como el Ayuntamiento mantienen una actitud de "compromiso de la protección ante la violencia de género", a la que ha definido como "una lacra social" la cual abominan.

Zarandona ha definido como "revuelo" la polémica que se ha producido en la ciudad al conocerse el pasado mes de agosto la desaparición del término "violencia de género" en los criterios prioritarios de acceso al alquiler, aprobado en mayo, como ha recordado, "sin que los concejales de Valladolid Toma la Palabra y los del PSOE, que son miembros del Consejo de Administración, dijeran nada".

Finalmente, ha señalado que tras la sesión del Consejo de Administración del viernes, convocada a las 13.00 horas, se celebrará otra de carácter extraordinario que solicitó el PSOE y que entiende que "ya no tendrá objeto" después de que se apruebe la modificación del texto en el primer consejo.