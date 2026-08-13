El Ayuntamiento de Valladolid registró unas 7.000 personas en los principales puntos de concentración del eclipse

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VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha señalado este jueves que unas 7.000 personas participaron en la observación del eclipse total solar ocurrido este miércoles en los principales puntos de concentración, con una afluencia "escalonada y sin problemas de movilidad".

El Consistorio ha valorado en un comunicado recogido por Europa Press el operativo municipal desplegado con motivo del fenómeno, que transcurrió en la ciudad "con normalidad y sin incidencias relevantes de tráfico o seguridad, pese a la importante presencia de ciudadanos en distintos puntos de la ciudad".

Así, el Ayuntamiento ha apuntado que, según las instalaciones de la Policía Municipal, hasta 7.000 personas en esos puntos de concentración para la observación, como el Real de la Feria, el cerro de Las Contiendas, el cerro de San Cristóbal o los entornos del puentes Mayor y de Santa Teresa, entre otros.

El dispositivo municipal comenzó a las 18.00 horas y permitió "mantener desplegados y coordinados a los distintos servicios implicados ante la previsión de concentración de personas en determinados espacios".

Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Auvasa y los servicios de Limpieza y Parques y Jardines participaron en un operativo diseñado "para garantizar la seguridad, la movilidad y la atención ante posibles incidencias".

La presencia de ciudadanos se extendió también a numerosos espacios de la ciudad, que registró una elevada actividad en sus calles durante las horas del eclipse.

El informe del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil confirma igualmente la presencia de público en las principales zonas de concentración y señala que el dispositivo preventivo se desarrolló con normalidad y con una planificación adecuada a la afluencia finalmente registrada.

El Ayuntamiento de Valladolid ha destacado especialmente el comportamiento cívico mostrado por la ciudadanía durante toda la jornada.

La llegada a los distintos puntos de observación se produjo de manera progresiva y, una vez finalizado el eclipse, el público abandonó estos espacios igualmente de forma escalonada, "sin que se produjeran situaciones de saturación o problemas relevantes de movilidad".

Los cortes de tráfico establecidos en los accesos al Cerro de San Cristóbal y a la subida a Fuente el Sol transcurrieron con normalidad, para permitir el acceso a pie de grupos de personas y evitar afecciones relevantes a la circulación.

El Ayuntamiento ha destacado que la coordinación entre los distintos servicios permitió adaptar el dispositivo a las necesidades observadas en cada momento.

También ha explicado que se llevó a cabo una reunión inicial de coordinación a las 18.00 horas, en la que se establecieron las instrucciones de funcionamiento, la distribución de los medios, las comunicaciones y los criterios de actuación ante posibles incidencias.

Durante el desarrollo del eclipse se mantuvo "una vigilancia preventiva sobre las principales zonas susceptibles de concentración de personas".

En el dispositivo de prevención y protección civil participaron voluntarios de Cruz Roja y de la Asociación Provincial de Colaboradores de Protección Civil de Valladolid, cuyos recursos fueron distribuidos en función de las necesidades y de las zonas con mayor concentración de público.

El operativo estuvo integrado, además, en el sistema de coordinación establecido en el Cecopi provincial con motivo de la activación del Plancal.

En cuanto a la atención sanitaria, no se registraron incidencias de gravedad.

DOS ATENCIONES POR MAREOS

Policía Municipal ha informado de dos atenciones por mareos, mientras que Bomberos y Protección Civil han dado cuenta de una atención por una caída sufrida por una persona perteneciente al personal de limpieza de los baños habilitados en el Real de la Feria, que fue atendida en el lugar sin necesidad de traslado sanitario.

El resumen, el dispositivo se desarrolló "con normalidad y sin incidencias", gracias a que la planificación de los recursos resultó adecuada en relación con la afluencia finalmente registrada.

El Ayuntamiento de Valladolid ha querido agradecer la colaboración y el civismo demostrado por la ciudadanía y por los visitantes que participaron en la observación del eclipse, así como el trabajo desarrollado por todos los servicios municipales y entidades que formaron parte del operativo.

El dispositivo municipal finalizó a las 21.30 horas, conforme al horario inicialmente previsto, una vez que los principales puntos de concentración fueron quedando progresivamente despejados.

La experiencia del 12 de agosto, han incidido las mismas fuentes, "pone de manifiesto la importancia de la planificación y la coordinación previa entre los distintos servicios municipales ante acontecimientos susceptibles de generar concentraciones importantes de personas, permitiendo compatibilizar la celebración y observación de un fenómeno excepcional con el mantenimiento de las condiciones de seguridad y movilidad en el conjunto de la ciudad".