Los Bomberos de Soria auxilian a un varón de 85 años desorientado en el Pico Frentes

SORIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Soria han intervenido este jueves a mediodía en el rescate de un hombre de 85 años que se encontraba desorientado en la cima del Pico Frentes, en una actuación coordinada con el Servicio de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Tras recibirse el aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias activó el dispositivo a las 13.20 horas y movilizó a los efectivos del cuerpo municipal de Bomberos, que se desplazaron a la zona para iniciar las labores de localización y rescate del varón.

Ante la orografía del Pico Frentes y con el objetivo de realizar la evacuación con las mayores garantías de seguridad y rapidez, la intervención se coordinó con el helicóptero de rescate del Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León.

Una vez localizado el hombre en la cima, el helicóptero del GRS procedió a su evacuación.

El varón se encontraba en buen estado general y únicamente presentaba lesiones leves, consistentes en arañazos en los brazos.

Finalmente, fue trasladado hasta Fuentetoba, localidad desde la que había iniciado la ruta esta mañana, lo que daba por finalizada la intervención.