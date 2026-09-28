Burgos mueve 6 millones de euros en fondos europeos en digitalización y sostenibilidad

BURGOS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha informado de los temas abordados en la Comisión Especial de Fondos Europeos en los que ha destacado los avances en varias iniciativas estratégicas financiadas por la Unión Europea.

Entre los proyectos destacados figuran actuaciones en materia de transición verde, innovación digital, promoción turística y accesibilidad ciudadana. ciencia y participación ciudadana para proteger el suelo.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la puesta en marcha de un proyecto europeo enfocado en la salud del suelo, integrado en el programa Horizonte de la UE que está dotado con una subvención de 60.000 euros.

Una iniciativa que arrancó el pasado 26 de enero y se prolongará hasta enero de 2029.

Burgos participa en este consorcio junto a otras 36 entidades de doce países europeos y socios nacionales como el ayuntamiento almeriense de Alicún. El objetivo no es meramente académico y busca implicar de forma directa al Consistorio, a los gestores del territorio y a los ciudadanos para evaluar el estado real de los suelos locales y consensuar medidas orientadas a potenciar la biodiversidad terrestre y mitigar el cambio climático.

La Comisión Especial de Fondos también ha analizado el estado de las ayudas destinadas al impulso de ciudades y territorios inteligentes, correspondientes a la convocatoria de 2025. Con un presupuesto total de casi 3,6 millones de euros -de los cuales algo más de 2,1 millones proceden de fondos europeos-, este macroproyecto busca situar a la vanguardia tecnológica los servicios municipales.

La iniciativa gira en torno a un gran sistema central de integración de datos en tiempo real. Esta plataforma coordinará áreas clave como la movilidad urbana y el transporte público para optimizar el tráfico y la logística, facilitará el intercambio de información para modernizar los polígonos industriales burgaleses, monitorizará patrones de consumo para dinamizar el comercio de proximidad y optimizará el gasto energético en las infraestructuras municipales.

En el ámbito turístico, se ha repasado el balance de las ayudas para plataformas tecnológicas en destinos turísticos inteligentes, dotadas con cerca de 1,68 millones de euros. Tras finalizar su ejecución principal el pasado junio, la fase de justificación se cerrará a finales de septiembre.

El despliegue persigue enriquecer la experiencia del visitante y optimizar la gestión del destino mediante herramientas avanzadas. Entre sus aplicaciones destacan los sensores de análisis de flujos y movilidad, diseñados para monitorizar el comportamiento de los turistas, evitar aglomeraciones en torno a la catedral y desviar el flujo hacia otros puntos de interés.

Además la comisión ha abordado las obras de reforma orientadas a promover la accesibilidad en el Centro Cívico Río Vena, una intervención que cuenta con casi 3,7 millones de euros con una subvención concedida de 887.297 euros, para la remodelación arquitectónica de su tercera fase.

El proyecto, que debía concluir a finales de año, se encuentra ya plenamente materializado, con la eliminación de barreras arquitectónicas y la garantia de una accesibilidad universal para todos los usuarios.