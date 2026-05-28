Buscan a seis personas por robar 48.000 euros en salones de juego en Talavera (Toledo), Burgos y Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BURGOS 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido tres robos cometidos en salones de juego en Talavera de la Reina (Toledo), Burgos y Valladolid de los que los autores se llevaron algo más de 48.000 euros, hechos por los que se encuentran con orden de búsqueda y detención seis personas.

Los robos se produjeron durante el mes de abril en estas localidades y fueron denunciados en dependencias de la Policía Nacional en las respectivas ciudades por los responsables de los establecimientos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La investigación desarrollada por los agentes de Policía Nacional confluyó al contrastar datos y observar los investigadores similitudes en los tres hechos, lo que demostraba que se trataba de un mismo grupo criminal itinerante, altamente especializado.

En los robos cometidos en Talavera de la Reina y Valladolid, los delincuentes utilizaron el mismo modus operandi, al dirigirse a una máquina concreta del establecimiento en la que introducían cantidades de dinero en metálico para obtener tiques de apuesta que los delincuentes no jugaban.

Después, mediante otra máquina expendedora de efectivo volvían a transformar los tiques en metálico y, con el importe ya recuperado, repetían la operación para así "cebar" la máquina inicial, que en un momento dado avisaba de tener el importe máximo recaudado, por lo que aprovechaban para llamar a un consorte.

Así, una pequeña inversión inicial en metálico crecía exponencialmente llenado el cajetín de recaudación de la máquina. Ese consorte del grupo accedía más tarde al establecimiento y, gracias a la colaboración de otros miembros que distraían la atención del empleado del local, forzaba el cajetín de la máquina que previamente había sido "cebada" para posteriormente abandonar el local con toda la recaudación.

La cuantía de lo robado en Talavera de la Reina ascendía a 24.215 euros, mientras que en Valladolid obtuvieron un botín de 10.450 euros, han señalado las mismas fuentes.

AGUJERO EN UNA RULETA

En el robo cometido en Burgos, los delincuentes realizaron una pequeña perforación en la cúpula de una máquina de ruleta, con lo que podían alterar el resultado de las tiradas a su antojo, llevándose un beneficio ilícito de 13.502 euros.

Las técnicas que empleaban los delincuentes daban cuenta de un alto conocimiento técnico de las máquinas de los locales así como una gran especialización en los modus operandi que utilizaban para acometer los robos. Igualmente, los investigadores han reflejado en el atestado policial la estricta estructura con un marcado reparto de funciones que caracterizaba al grupo criminal.

Los delincuentes usaban documentaciones robadas con las que se hacían pasar por otras personas y vehículos de alquiler, desplazándose de una ciudad a otra para intentar eludir la acción policial y no se descarta que surjan nuevos robos perpetrados por este grupo criminal, ya que los investigadores de la Policía Nacional han acreditado en las diligencias practicadas su paso por las ciudades de Salamanca y Zamora.

Los miembros de este grupo criminal suman un total de 50 antecedentes policiales por hechos como estafa, robo con fuerza, robo con violencia, pertenencia a organización y grupo criminal, y asociación ilícita, entre otros. La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional ya había detenido en otras ocasiones a alguno de los imputados.

Toda la investigación de los agentes de la Policía Nacional se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente, ante la que se ha dejado constancia de la plena identificación de seis varones como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza cometidos en Talavera, Burgos y Valladolid y se ha cursado una orden de búsqueda y detención policial sobre los integrantes de este grupo criminal itinerante.