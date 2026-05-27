Cae un 16,6% la firma de hipotecas en marzo, segundo peor dato del país donde sube un 9,0%

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La firma de hipotecas sobre viviendas en Castilla y León descendió un 16,6 por cieno en marzo respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 9,0 por ciento a nivel nacional, hasta un total de 1.833 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se trata, en concreto, del segundo peor dato en la variación anual del número de hipotecas sobre viviendas que subió en doce territorios liderados por Comunidad Foral de Navarra (60,4%), Aragón (45,4%) y Comunidad de Madrid (19,1%) y cayó en cinco con especial incidencia en Galicia (-20,7%), Castilla y León (-16,6%) y País Vasco (-12,3%).
No obstante, si se compara con el mes anterior, el ascenso en la Comunidad ha sido del 0,1 por ciento.
En Castilla y León se prestaron 216,44 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 9,65 por ciento menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 0,9 por ciento.