Cae en segovia un grupo que se dedicaba a robar catalizadores en la provincia y también en Guadalajara

Uno de los vehículos afectados. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer, y ha puesto bajo investigación a una cuarta persona, como presuntos autores del robo de 13 catalizadores de vehículos en las provincias de Segovia y Guadalajara.

Los detenidos e investigado tienen domicilio en las provincias de Madrid y Toledo, y han sido acusados como presuntos autores de trece delitos de robo de catalizadores, tres delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Los hechos tuvieron lugar durante los meses de marzo y abril de 2026 en las localidades segovianas de La Lastrilla, Encinillas y Carbonero el Mayor, así como en la localidad de Alovera, en la provincia de Guadalajara.

Según informa la Guardia Civil, para la comisión de los delitos los presuntos autores se desplazaban desde sus localidades de residencia hasta los puntos elegidos, en busca de vehículos con una antigüedad superior a los diez años.

Operaban principalmente en horario nocturno y seleccionaban tanto coches estacionados en garajes comunitarios como en la vía pública, con motores de combustión e incluso híbridos, debido a la facilidad de acceso a estos, a su mayor concentración de metales y al alto valor de venta que alcanzan en el mercado clandestino.

Para llevar a cabo las sustracciones, el grupo utilizaba gatos elevadores con los que izaba los vehículos y, a continuación, herramientas de corte a batería o sierras mecánicas con las que desprendía el catalizador. Esta maniobra no solo suponía la sustracción de la pieza, sino que ocasionaba además graves desperfectos en los sistemas de escape, lo que ha generado daños económicos importantes a los propietarios de los vehículos afectados.

El objeto principal de los robos, según ha explicado el instituto armado a través de un comunicado, era la reutilización de las piezas sustraídas en otros vehículos, así como su venta a través de canales no autorizados, un mercado que da salida a este tipo de material al margen de los cauces legales de comercialización.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la 1ª Compañía de la Guardia Civil de Segovia, que ha iniciado una operación tras la recepción de varias denuncias presentadas en la provincia por este tipo de hechos delictivos.

Las pesquisas han permitido esclarecer la autoría de los robos y han derivado en la detención de tres personas y la investigación de una cuarta, todas ellas con numerosos antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Los cuatro implicados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

El elevado número de delitos atribuidos a los detenidos, trece robos de catalizadores y tres robos con fuerza en el interior de vehículos, unido al cargo de pertenencia a grupo criminal, apunta a una actividad organizada y reiterada en el tiempo, desarrollada de forma coordinada entre distintas localidades de Segovia y Guadalajara.

La elección de vehículos con más de diez años de antigüedad y la actuación en horario nocturno evidencian, según los datos aportados por la Guardia Civil, una planificación previa orientada a minimizar el riesgo de ser sorprendidos y a maximizar el número de piezas sustraídas.