Caen un 0,3% las ventas del comercio al por menor en abril, quinto peor dato, pero crece un 1,5% la ocupación

Expositor de frutas y verduras - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un retroceso interanual del 0,3 por ciento en abril en Castilla y León frente a un 0,3 por ciento en positivo en España, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto peor dato, junto con Cantabria, en la evolución de las ventas del comercio minorista del país que subieron en tasa anual en nueve comunidades autónomas y bajaron en ocho.

No obstante, en lo que va de año las ventas del comercio al por menor han crecido un 2,3 por ciento en Castilla y León, dos décima menos en este caso que en España (2,5 por ciento).

Por su parte, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en abril un 1,5 por ciento respecto al mismo mes de 2025, frente aun 0,9 por ciento en España.

Respecto al mes anterior la ocupación ha subido siete décimas en Castilla y León, más que en España (0,4 por ciento), y en lo que va de año también es positiva y ha aumentado un 1,1 por ciento, dos décimas más en este caso que la media (0,9 por ciento).