Carnero defiende que García-Gallardo no comparezca en Comisión porque "no tiene sección" presupuestaria

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha defendido hoy que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), no comparezca ante la Comisión de Economía y Hacienda en el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad porque "no tiene sección" presupuestaria, es decir, porque no se encuentra al frente de una de las Consejerías de la Administración autonómica.

Carnero, que sí ha comparecido ante la Comisión como titular de la Consejería de la Presidencia, ha replicado al portavoz de Ciudadanos, Fracisco Igea, que se ha preguntado "dónde está el vicepresidente". Al respecto, Jesús Julio Carnero ha recordado que "quien comparece" es el consejero y que la configuración de la actual Vicepresidencia es "el producto de una doble vertiente".

Por un lado, el consejero de la Presidencia ha explicado que se trata de un "acuerdo de gobernabilidad" y que la Administración tiene "potestad de autoorganización". Por tanto, al no contar García-Gallardo con una Consejería en la Junta de Castilla y León, "no hay sección ni necesidad de comparecencia", aunque el presupuesto del departamento de Presidencia "permite al vicepresidente ejercer sus funciones".

Así, Carnero ha detallado algunas de las competencias del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, como la sustitución del presidente de la Junta, representante en el Comité de las Regiones, en la Fundación de Castilla y León, la coordinación de los órganos consultivos, todo lo relacionado con las víctimas del terrorismo, la Presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos o la supervisión de dos direcciones generales, entre otros.

Del mismo modo, el consejero de la Presidencia ha recordad que "nadie ponía en duda" la organización de la Junta de Castilla y León en la anterior legislatura, cuando el propio Francisco Igea fue vicepresidente del Gobierno autonómico, portavoz y responsable de una "Consejería demediada". "Nadie lo ponía en duda porque hay potestad de autoorganización", ha insistido Carnero.