La carrera de 10 KM Hyundai León 'Cuna del Parlamentarismo' se consolida con más de 4.000 inscripciones

LEÓN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carrera 10 KM Hyundai León 'Cuna del Parlamentarismo' celebrará este domingo su decimosexta edición con un récord de participación con más de 4.000 dorsales, cuya cuantía recaudada estará destinada a colaborar de manera solidaria con la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca), institución dedicada a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad.

En la presente edición el 20 por ciento de los corredores proviene de fuera de la provincia, con notable presencia de Asturias y Madrid. Además, la participación femenina alcanza el 30 por ciento, un dato que refuerza el crecimiento y la inclusión en la prueba.

En cuanto a la participación en la prueba de 10 KM, se han inscrito más de 1.200 corredores, lo que supone "récord" de inscripciones en los últimos 10 años. La mayor participación en esta prueba se produjo en 2013, cuando se inscribieron 1.500 corredores.

Además de los 10 KM habrá otras pruebas paralelas, diseñadas para los diferentes niveles y edades. A las 10.25 horas los nacidos entre 2008 y 2015 correrán la Peque León Cuna del Parlamentarismo (dos kilómetros), que actualmente cuenta con cien atletas inscritos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Después, a las 10.40 horas, dará el pistoletazo de salida la 2 KM Cuna del Parlamentarismo Popular-Familiar, pensada para disfrutar del deporte en familia, con más de 3.000 participantes inscritos. Finalmente, a las 11.00 horas será la 10 KM Cuna del Parlamentarismo, una cita que cuenta con más de 1.200 corredores inscritos, récord de inscripción de los últimos 10 años.

PARTICIPANTES.

En la categoría femenina, destaca la presencia de atletas como Blanca Fernández, Miren Martín Aranburu, Esther Ramos, Loreto Pacho, Laura Sánchez y Carolina Capdevilla. En la masculina estarán presentes figuras como el atleta internacional leonés Jorge Blanco, Kevin Viñuela, Álvaro Gutiérrez, Alberto Cubo, Jonas Redondo y Miguel Ángel Rabanal.

Los dorsales se podrán recoger a partir de mañana entre las 11.00 y las 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 19.00 horas por la tarde en la calle Carmen, esquina con Ordoño II. También se habilitará un horario de recogida para aquellos que no hayan podido acudir el sábado, antes del evento, el domingo día 19 de 9.00 a 9.45 horas en la Secretaría Técnica, situada en el Estadio Hispánico.

La presente edición contará con más de cien voluntarios para el avituallamiento y un amplio dispositivo sanitario y de seguridad velará por el buen desarrollo del evento con hospitales de campaña, ambulancias medicalizadas y personal médico especializado, garantizando de esta manera el bienestar de los corredores.

ACTIVIDADES PARALELAS.

Además de correr, los participantes podrán disfrutar en la zona de la meta, situada en la Catedral, de diversas actividades como exhibición de zumba a cargo de VivaGym, sorteo de regalos e hinchables infantiles.

La cita deportiva cuenta con el patrocinio principal de Hyundai a través del concesionario Lemauto y con el apoyo de KutxaBank, Deportes Kamariny, Emico, Coca-Cola, Divernodia, 24 Siete León y el Centro Comercial León Plaza. También colaboran Viejo Abogados, Centro Médico Pinilla, VivaGym, Olas y Nieves, y Alsa Next Bike, entre otros.

El evento se organiza con la colaboración del Ayuntamiento de León, el Club Sprint Atletismo León y la Federación de Atletismo de Castilla y León y contará con el apoyo operativo de Protección Civil, Cruz Roja y la Universidad de León (ULE).

RESTRICCIONES AL TRÁFICO.

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado sobre las restricciones en la circulación de vehículos durante la jornada del domingo con motivo de la celebración de la carrera. Las afecciones en el tráfico comenzarán a las 10.00 horas en la zona de inicio de las diferentes modalidades de la prueba, que arrancan en el Paseo del Parque, además de afectar también al recorrido hasta su finalización.

En concreto, se procederá al corte total de tráfico rodado y accesos a partir de las 10.00 horas en las calles y zonas del recorrido. La prueba 2 KM 'Peque Carrera' discrurrirá por el Paseo del Parque, Glorieta Plaza de Toros, Corredera, Plaza de San Francisco, Independencia, Plaza de Santo Domingo, Calle Ancha y Plaza de Regla.

RECORRIDO.

Por su parte, la prueba 2 KM 'Ciudad de León carrera familiar' tendrá ese mismo recorrido y la carrera 10 KM Ciudad de León pasará por el Paseo del Parque, Glorieta Plaza de Toros, Fernández Ladreda, Glorieta Víctimas de Accidentes de Tráfico, José Aguado, Glorieta de la Unión Europea, Aluches y volverá a pasar por el Paseo del Parque, Glorieta Plaza de Toros y Corredera.

Posteriormente se dirigirá a la Plaza de San Francisco, Independencia, Santo Domingo, Ordoño II, Plaza de Guzmán El Bueno, Condesa de Sagasta, Plaza de San Marcos, Reyes Leoneses, la glorieta con la calle Cruz Roja de León, Reyes Leoneses, Glorieta Santos Ovejero, Reyes Leoneses, Glorieta General Gutiérrez Mellado, General Gutiérrez Mellado, la dlorieta de la Avenida Peregrinos, la Avenida Peregrinos, Julio Prieto Tascón y Ejército del Aire.

Después el recorrido seguirá por Reyes Leoneses, Glorieta General Gutiérrez Mellado, de nuevo por Reyes Leoneses, la Glorieta Santos Ovejero, Reyes Leoneses, Campanillas, calle Cruz Roja, la glorieta de Reyes Leoneses, la Avenida Reyes Leoneses, Glorieta Auditorio Ciudad de León, Suero de Quiñones, Renueva, Ramón y Cajal, Ruiz de Salazar, Calle Ancha y Plaza de Regla.