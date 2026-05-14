Carriedo subraya que la negociación con Vox avanza sin "importar ni preocupar" lo que ocurra en otras CCAA

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves - JCYL - Archivo

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado este jueves que la negociación con Vox para conformar el nuevo Gobierno autonómico avanza centrada "únicamente con el criterio, la posición y las necesidades propias" de la Comunidad, sin que les llegue a "importar ni preocupar" lo que ocurra en otras autonomías, en referencia a las elecciones que se celebran en Andalucía este domingo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha defendido que el trabajo actual se basa en el mandato de los ciudadanos en las urnas y ha insistido en que el proceso se desarrolla con "voluntad de llegar a un acuerdo", "buena disposición" y un "trabajo intenso" para lograr un pacto que sea "positivo" para Castilla y León.

"Estamos trabajando únicamente con el criterio, la posición y las necesidades propias de nuestra comunidad autónoma, independientemente de lo que pueda ocurrir en otras comunidades autónomas que, lógicamente, tienen sus propias competencias", ha afirmado Carriedo, quien ha recordado que el objetivo es dar respuesta a lo que los ciudadanos han pedido, que es un proceso de "diálogo" y "acuerdo" para sumar apoyos parlamentarios.

El consejero ha explicado que actualmente se realiza un análisis "serio, riguroso, de detalle, medida a medida" para que el documento final sea "más concreto y más extenso que lo que puede haber sido en otras ocasiones". En este sentido, ha recalcado que la prioridad es que se produzca la sesión de investidura para que Alfonso Fernández Mañueco, como único candidato a la Presidencia propuesto, obtenga el apoyo de las Cortes y el nuevo Ejecutivo pueda comenzar su "andadura".

Asimismo, Carriedo ha asegurado que el Gobierno autonómico sigue "activo" y toma decisiones para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en ámbitos como la educación, la sanidad o la creación de empleo. "Un gobierno en funciones no significa un gobierno que no siga funcionando", ha aseverado.

El portavoz ha reiterado que el sentido del trabajo en el que están "inmersos" es que "todo se haga dentro del margen que establece la ley y que establece, por tanto, la normativa vigente". Por último, ha avanzado que una vez se alcance el acuerdo final, se informará del mismo "con todo detalle" y con "total transparencia" para que se conozcan todas sus consecuencias y el funcionamiento del Gobierno para los próximos cuatro años.