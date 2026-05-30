CCOO alerta de aumento de brecha salarial en CyL, que sitúa a las mujeres de la Comunidad como las terceras peor pagadas

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha advertido del empeoramiento de la brecha salarial de género en la Comunidad, donde las mujeres castellanoleonesas se sitúan como las terceras peor pagadas de España, solo por encima de Murcia y Extremadura.

Mientras que a nivel estatal la brecha salarial se ha mantenido en el 16 por ciento, en Castilla y León se ha incrementado en casi dos puntos porcentuales respecto al año anterior, alcanzando el 17,3 por ciento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a la Encuesta de Estructura Salarial de 2024.

Para el sindicato esta situación se explica porque los salarios de los hombres en Castilla y León han crecido de forma "mucho más acusada" que los de las mujeres.

En concreto, el salario medio masculino ha aumentado en 1.685,06 euros frente a los 542,40 euros de incremento registrados en el caso de las mujeres y actualmente los hombres cobran anualmente de media casi 5.000 euros más que las mujeres.

En este sentido, la organización ha destacado que si se tiene en cuenta la nacionalidad, la brecha salarial entre hombres y mujeres españolas es "todavía más elevada que la media al situarse en el 18,4 por ciento, lo que supone un incremento de dos puntos y medio respecto a 2023".