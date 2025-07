CCOO CyL ve necesario aprobar la rebaja de la jornada laboral ante la incapacidad de acordarla en algunos sectores

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha insistido en la necesidad de que la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas llegue al Congreso y se apruebe dada la incapacidad en algunos sectores de acordarla en el marco de la negociación colectiva.

Fernández de los Muros se ha expresado así, en declaraciones recogidas por Europa Press, en el marco de una concentración convocada en Valladolid por el sindicato para protestar contra el racismo, la xenofobia y la violencia como la vivida en los últimos días en la localidad murciana de Torre Pachecho.

"Nosotros seguimos insistiendo en que es necesario que el acuerdo al que llegamos con el Ministerio pase por el trámite parlamentario para que tengamos una norma porque por la vía de la negociación colectiva, aunque hemos mejorado la jornada en muchos convenios, hay sectores donde somos incapaces de conseguir la rebaja de la jornada, ha asegurado la responsable sindical.

Ana Fernández ha apuntado que se celebrará una asamblea el día 22 de julio en el marco de una movilización dado que en esa fecha era cuando se iba a tramitar la enmienda a la totalidad antes de que el Ministerio de Trabajo decidiera aplazar el debate a la totalidad del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

La responsable autonómica de Comisiones ha aclarado que están "totalmente en contra" de una enmienda a la totalidad, no de las enmiendas, que cualquier grupo parlamentario tiene derecho a presentar en el Congreso, dado que es "quitarle el valor" que tiene el acuerdo que se firmó con el Ministerio.

"Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que la norma no llegue al Congreso y no se debata", ha aseverado Fernández de los Muros, quien ha asegurado que estarán "en las calles" e intentarán "por todos los medios" sacar adelante una reducción de jornada "más que justa", que además afecta a los sectores de trabajadores con más precariedad laboral y con más "problemas" para su conciliación y para su vida diaria.