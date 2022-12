CCOO entrega 5.000 firmas en la Delegación del Gobierno de CyL para exigir una Ley y el pacto de Estado por la Industria

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha entregado 5.000 firmas en la Delegación del Gobierno de Castilla y León para reclamar al Gobierno y a los partidos políticos que saquen adelante la Ley de Industria y el pacto de Estado por la Industria.

El secretario autonómico de CCOO de Industria Castilla y León, Gonzalo Díez, ha explicado que en poco más de una década se han vivido dos crisis de origen "completamente diferente pero con un mismo diagnóstico: debilidad del tejido económico y la necesidad del cambio del modelo productivo".

"Aún estamos lejos de ese deseado y necesitado 20 por ciento de la Industria en el PIB y urge reindustrializar el país", advierte. La alarma sindical también se centra en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ya que, a su juicio, su modelo está "agotado" a la vista de la "incapacidad que muestra para atraer iniciativas empresariales a Castilla y León".

"Desde CCOO consideramos que no sirve una reindustrialización a cualquier precio. Sólo a través de la soberanía industrial, de una industria con alto valor añadido, será posible fortalecer los cimientos sociales y económicos del país. Las herramientas para conseguirlo son un Pacto Estado Industria y una nueva Ley Industria, que nazcan escuchando la voz de los y las trabajadoras, con participación sindical", añade Díez en declaraciones recogidas por Europa Press.

El líder sindical recuerda que el Ministerio de Industria lo intentó antes de verano, al pretender aprobar las bases sobre las que deberá construirse un futuro Pacto de Estado Industria. "Unas bases que no reconocían la participación sindical ni la concertación social. Este intento de pretender callar la voz de los y las trabajadoras lo paramos gracias a la movilización", ha añadido.

CCOO recuerda que el 21 de junio, 10.000 personas trabajadoras de los sectores industriales salieron a la calle para decir "alto y claro" al Gobierno y al resto del arco parlamentario, que sin industria "no hay futuro", y que los trabajadores quieren ser protagonistas en la construcción de ese futuro.

"Pero la batalla continúa. El Ministerio de Industria tiene en el cajón del olvido esas Bases del Pacto de Estado, sigue actuando unilateralmente presentando un anteproyecto de Ley de Industria sin trabajarla previamente con los sindicatos. CCOO Industria va a seguir dando la batalla hasta donde sea necesario para que no se continúe silenciando a la clase trabajadora. No vamos a quedarnos mirando cómo se pone en riesgo nuestro futuro y el del País. La Industria se defiende con estrategia, no a base de impulsos electoralistas", continúa.