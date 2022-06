CCOO pide huir de la "visión posibilista" y "utilitarista" de los migrantes para salvar la curva demográfica

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable confederal de Migraciones de Comisiones Obreras, José Antonio Moreno, ha abogado este jueves por huir de la "visión posibilista" y "utilitarista" de los migrantes como aquellos que van a salvar la curva demográfica o la laguna en las cotizaciones de la Seguridad Social que permitan las jubilaciones y ha rechazado en concreto que la solución a las carencias demográficas pase por "traer remesas de población extranjera".

"La inmigración no es un problema, pero la inmigración tampoco es una solución", ha aseverado el sindicalista que ha abogado por abordar el problema de la despoblación desde muchos puntos de vista, como los servicios públicos y sociales en las zonas rurales, el avance tecnológico o las comunicaciones y las infraestructuras.

A esto ha añadido la necesidad de "proteger realmente a las familias" con políticas públicas de educación con cobertura de las escuelas infantiles y con gratuidad de los libros de texto. "De eso estamos hablando cuando hablamos de proteger a las familias, no de eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, no de eliminar el Impuesto sobre Sucesiones que no afectan al 95 por ciento de las familias trabajadoras de este país y de esta Comunidad", ha aclarado Moreno en alusión a las medidas fiscales aplicadas por la Junta de Castilla y León para revertir la caída demográfica.

Moreno ha planteado como solución a la despoblación analizar "otro conjunto de políticas efectivas" para favorecer el arraigo social y laboral en las sociedades rurales a través de un "marco amplio y diverso de medidas" que faciliten la creación innovación tecnológica y los yacimientos de empleo a lo que ha añadido la inversión productiva de los poderes públicos.

"Así se puede acabar con un marco amplio y diverso de medidas con la denominada despoblación. Pero, evidentemente, sólo con esa visión utilitarista de traer remesas de población extranjera para suplir las carencias demográficas no, desde luego, no es la solución", ha sentenciado.

Moreno ha llamado a "normalizar el hecho migratorio" desde la premisa de que las migraciones son consustanciales al ser humano que históricamente ha buscado mejores condiciones de vida y mejores condiciones de desarrollo. "Y seguimos saliendo", ha apostillado.

"Por lo tanto, es difícil analizar cualquier sociedad humana sin tener en cuenta los procesos migratorios que ha tenido, por activa o por pasiva, y creo que los españoles y españolas sabemos mucho de emigrar y también sabemos mucho de refugio", ha reflexionado el sindicalista que ha pedido no olvidar que "hace muy poco" muchos españoles tuvieron que abandonar el país por persecución política.