CCOO protestará este jueves a las puertas de Mubea Iberia en Ágreda (Soria) ante el bloqueo del Pacto de Empresa

SORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha convocado concentraciones para este jueves, 17 de septiembre, a las puertas de Mubea Iberia en la localidad soriana de Ágreda ante la "actitud obstruccionista y la falta de interés" de la dirección de la empresa para negociar la renovación del Pacto de Empresa, paralizado desde el año 2015.

La Federación de Industria de CCOO Soria ha informado de esta convocatoria con la que los trabajadores responden a la "postura de pasividad" de la empresa pese a los "reiterados intentos por parte del Comité de Empresa para sentarse a negociar", una actitud que incluso la propia Inspección de Trabaja "ha reprendido" ya que considera el acuerdo actual, de 2015, "totalmente obsoleto".

Ante la falta de respuestas y tras ser informada en asamblea de la situación, la plantilla de Mubea Iberia ha respaldado por unanimidad el inicio de las protestas para exigir un acuerdo "justo" a la entidad.

La primera acción tendrá lugar este jueves con una concentración de los trabajadores a las puertas de la planta de Ágreda, entre las 13.15 y las 14.30 horas, si bien este será "solo el primer paso".

"Si la dirección de Mubea persiste en su actitud dilatoria y no se sientan a negociar con seriedad, el sindicato y la plantilla intensificarán las medidas de presión, incluyendo la convocatoria de manifestaciones en la calle", ha advertido la Federación de Industria de CCOO en Soria.

En este contexto, ha lamentado que aunque en noviembre de 2023 ambas partes firmaron el compromiso de intercambiar propuestas, y en febrero de 2026 se constituyó formalmente la mesa negociadora, la postura empresarial ha sido el "vaciado de contenido y la dilación de plazos".

"Mientras el Comité remitió su plataforma en tiempo y forma, la dirección no aportó documento alguno y esperó al 28 de mayo para responder por correo limitándose a solicitar flexibilidad", ha explicado el sindicato.

Esta "falta de voluntad" ha llevado al Comité a recurrir a la Inspección de Trabajo, la cual ha fijado un plazo límite en noviembre para que la dirección presente "avances reales" en la negociación.