CCOO y UGT convocan movilizaciones ante la ruptura de negociaciones del convenio de limpieza de Valladolid

Archivo - Imagen de recurso de un carro de limpieza. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado movilizaciones que arrancarán con una asamblea de trabajadores el día 24 de mayo y una manifestación el 26 ante la ruptura de negociaciones del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de Valladolid.

CCOO y UGT, en un comunicado recogido por Europa Press, han explicado que las negociaciones se han roto tras no llegar a un acuerdo en el Servicio de Mediación Laboral (Serla).

Así, se convocará a los trabajadores a una asamblea en el Centro Cívico Científico José Antonio Valverde a las 11.30 horas para decidir qué tipo de respuesta van a dar tras no haber alcanzado un acuerdo ante el "retroceso" de las condiciones laborales propuestas por la parte de la patronal.

Los sindicatos han criticado que la parte empresarial mantiene sus planteamientos "de retroceso" para las más de 5.000 personas afectadas, en su mayoría mujeres, con una propuesta de subida salarial que empeoraba las últimas propuestas de la patronal.

Tras el fracaso en la mediación, se ha convocado una asamblea general para valorar medidas de presión y movilización que se llevarán a cabo para desbloquear el convenio y alcanzar unas condiciones "dignas".

Las protestas comenzarán ya el 26 de mayo con una manifestación desde la plaza Madrid a las 10.30 horas para exigir un convenio con una subida salarial que "no permita seguir perdiendo poder adquisitivo".

Las personas afectadas son trabajadores de sectores esenciales como la limpieza de hospitales, centros de salud, residencias, centros educativos, instalaciones deportivas y empresas públicas y privadas, un sector altamente feminizado, con jornadas parciales y con salarios "muy ajustados", cercanos al salario mínimo, donde hay gran carga física, han señalado los sindicatos.

"La patronal quiere hacer caja a costa de uno de los sectores más precarizados, feminizados y físicamente exigentes de la provincia", han añadido CCOO y UGT.