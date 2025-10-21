CEOECyL e Iberdrola analizan los retos de la descarbonización para una industria "sostenible y competitiva" en CyL

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el presidente de CEOE CyL, Santiago Aparicio, y el delegado territorial de Iberdrola, Miguel Calvo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Q-Cero, formada por CEOE Castilla y León e Iberdrola, ha analizado los retos y las oportunidades que ofrece la descarbonización con el objetivo de aumentar la "competitividad" de las empresas y conseguir una industria más "sostenible" en la Comunidad.

El encuentro, en el marco de la jornada 'Hacia una industria descarbonizada y competitiva: Oportunidades para Castilla y León', ha sido inaugurado este martes en Valladolid por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha defendido que la descarbonización "no solo es una exigencia ambiental, sino una oportunidad estratégica" para mejorar la productividad de las compañías mediante el autoconsumo energético y la eficiencia, sin perder competitividad.

Carriedo ha recordado que Castilla y León cuenta con un peso industrial "superior a la media española y es líder en producción de energía renovable", por lo que ha abogado por "aprovechar" esos recursos para el desarrollo empresarial dentro del territorio.

En este sentido, ha explicado que la Junta ha destinado 109 millones de euros a proyectos de autoconsumo desde la pandemia, de los cuales 50 millones han ido dirigidos al sector industrial, "multiplicando por quince el autoconsumo energético".

No obstante, ha advertido de que "el autoconsumo no es suficiente" y ha reclamado al Ministerio que incremente las inversiones en red eléctrica para garantizar la conexión de proyectos industriales pendientes por valor de 15.000 millones de euros. "El suministro adecuado desbloquearía una inversión industrial muy relevante donde Castilla y León tiene grandes oportunidades", ha subrayado.

Por su parte, el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha incidido en que la descarbonización "debe ser la base de la reindustrialización", y ha defendido la "necesidad" de contar con redes eléctricas "modernas y resilientes" que garanticen un suministro "eficiente y sostenible". "Descarbonizar es igual a mayor eficiencia, mayor productividad y consecuentemente es igual a comprar futuro", ha afirmado.

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha calificado la jornada como "trascendente" para el tejido empresarial y ha insistido en que la descarbonización "debe entenderse no como una obligación, sino como una oportunidad para transformar la economía, mejorar la eficiencia energética y aumentar la innovación".

Aparicio ha destacado además la importancia de la colaboración público-privada para ofrecer "seguridad jurídica" a las inversiones y atraer nuevos proyectos industriales a la Comunidad.