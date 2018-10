Cerca de 20 entidades pedirán en Valladolid el endurecimiento penal del maltrato animal en respuesta al Caso Cooper

Publicado 29/09/2018 17:44:46 CET

Una veintena de entidades se unirá este domingo, día 30 de septiembre, en una manifestación por Valladolid para pedir el endurecimiento penal del maltrato animal en España, en respuesta al Caso 'Cooper', el perro que fue encontrado cuando llevaba tres meses muerto en la cocina de la casa de sus adoptantes en Santovenia.

La manifestación, liderada por Defaniva --la protectora que gestionó la adopción de Cooper--, comenzará a las 12.00 horas en la Plaza Santa Cruz y concluirá a su llegada a la Plaza Portugalete donde se leerá un manifiesto.

Esta concentración, que se realiza bajo los lemas #TodosSomosCooper y 'Basta de maltrato animal', se ha promovido en colaboración con otras 16 asociaciones animalistas, dos establecimientos hosteleros, dos comercios dedicados a los animales y una clínica veterinaria, tanto de Castilla y León como de otras comunidades, y cuenta con el apoyo del grupo Celtas Cortos.

Entre las participantes se encuentran la protectora vallisoletana Propatas; la Protectora y Santuario Scooby, de Medina del Campo; Acción por el Rescate de los Desfavorecidos; CES Arroyo Valladolid; Valladolid Felina, la Protectora Animalejos, de Segovia; la estación de los gatos de Valladolid; Dignidad Animal Vallisoletana; la protectora local Patitas Callejeras; Defensa Animal Palentina; la ONG Ronroneos; la Protectora Legado de Fénix; Entre Huellas y Bigotes; la protectora toledana Por los Pelos y la asociación SOS Setter.

Asimismo, colaboran también espacios locales, como el restaurante vegano El Berenjenal y el bar Les Paul, así como la Clínica Veterinaria Fierecillas, la tienda de complementos para mascotas Mundo Huella, la peluquería Pelucan y PACMA Castilla y León.

"NO SE HARÍA JUSTICIA"

En este sentido, la presidenta de Defaniva, Tatiana Díez, ha apuntado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el objetivo de la manifestación es pedir el endurecimiento del Código Penal porque en casos como lo sucedido con Cooper las leyes "no los protegen".

Así, ha asegurado que aunque el caso del can señale a un "culpable" no concluirá más que con "una multa muy escasa" y "no habría pena de prisión", por lo que "no se haría justicia".

"Se puede grabar cómo maltratan a un perro y sería solo una falta", ha criticado Díez, en referencia a las sentencias sobre maltrato animal que recogen las actuales leyes, y ha resaltado que esta violencia no sólo la sufren los perros sino también gatos, aves o equinos porque aún son considerados "cosas, como una caja de madera" y no "seres sintientes".

Por otro lado, Díez ha recordado que Defaniva se ha presentado como acusación particular en el caso pero, según ha anunciado, están respaldados por una acusación popular compuesta por protectoras de toda España.

De esta manera, la presidenta de Defaniva cree que la presentación de una denuncia conjunta de más de una veintena de entidades animalistas de ciudades como Barcelona, Bilbao, Madrid o Almería, entre otras, marcará un "precedente a nivel nacional".

"Las leyes tienen que actualizarse, tienen que cambiar, para que los animales tengan unos derechos", ha sentenciado Díez, y ha animado a unirse a la concentración para "dar voz a los que no la tienen" y pedir un "leyes que amparen a los animales".