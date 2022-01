CGT califica de "traición" el convenio del transporte sanitario, que "hunde" a los trabajadores del sector

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

CGT ha calificado de "traición sindical" la firma del convenio de transporte sanitario, que ha asegurado que "hunde" aún más a los trabajadores del sector tras la firma del mismo por parte de UGT, CCOO y CSIF.

El sindicato --que preside comités de empresa en cuatro provincias en Ambuibérica-- ha asegurado que la firma supone un "apuñalamiento" a los derechos de los trabajadores y que les llevará "a la miseria" hasta 2026 y ha agregado que los delegados de UGT y CSIF han empezado a presentar dimisiones como han pedido los trabajadores.

El sindicato ha afirmado que han creado "un convenio a la carta" y se favorece a la parte empresarial en vez de mejorar la situación de aquellos a los que representan y ha expresado su "repulsión" ante las declaraciones del secretario de Sanidad de UGTCyL, Miguel Holguín, "político en prácticas" que ha estado negociando el convenio "engañando a los trabajadores" y al que han acusado de mentir.

Así, CGT ha rechazado que la subida salarial vaya a llegar al 30 por ciento hasta el final del convenio, sino que será de un 14 por ciento y de forma escalonada, de manera que se llegará a cobrar menos del salario actual durante el segundo semestre de 2022, cuando se retire el plus de emergencias en el que se incluían conceptos como "dietas" y "nocturnidad" que será suprimido, a pesar de que los técnicos del servicio de emergencias realizan guardias de 24 horas en la mayoría de los casos.

Este plus, según el sindicato, pasará de 1.600 euros anuales a entre 500 y 600 euros "en el mejor de los casos" en concepto de nocturnidad y ha aseverado que con ésta pérdida de 1.000 euros respecto al convenio anterior se ha blindado el no pago de dietas con un articulado en el que se asegura que la empresa habilitará un espacio "adecuado" para realizar guardias con taquillas, vestuarios, duchas, etcétera, de manera que si se dispone de este equipamiento no se generará el derecho a percibir estas dietas.

NI "MILEURISTAS"

"Estos márgenes de subida son irrisorios", ha continuado CGT, cuando un técnico en emergencias sanitarias tiene un salario base de 886,37 euros, no son ni "mileuristas" y soportan pérdidas en estos últimos diez años de entre un 35 y un 40 por ciento de su salario.

Respecto a jornada, ha explicado el sindicato, el convenio presenta bloques de guardias, 75 obligatorias (obviamente para que la parte empresarial cumpla la normativa europea de 1.800 horas de jornada) pero con opción de trabajar otro bloque con más guardias.

"Siendo conscientes de que dejando a los trabajadores en una condición continua de precariedad económica necesitarán acogerse a los bloques y realizarlas, evitándose realizar contrataciones masivas para cumplir con la dicha normativa", ha señalado.

"La Junta de Castilla y León y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, han hundido a los profesionales del sector, los mismos que llevan desde el minuto uno de la pandemia en primera línea, así nos pagan a los que cuidamos de los castellanoleoneses", ha aseverado.