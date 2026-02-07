La CHD mantiene 39 avisos hidrológicos activos, tres de nivel rojo, 15 naranja y 21 amarillo

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene un total de 39 avisos hidrológicos activos, con datos de las 20.00 horas de este sábado, de los que tres son de nivel rojo, 15 naranja y 21 amarillo.

Así, en nivel rojo se encuentran el río el Duero a su paso por Navapalos (Soria), que registra una tendencia ascendente con un caudal de 240 metros cúbicos por segundo (m3/s); el Guareña en Toro (Zamora), con tendencia descendente y un caudal de 27 m3/s, y el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), con tendencia también descendente.

Igualmente, los avisos naranjas afectan al río Arlanza en Peral de Arlanza y al Duero en Vadocondes y Aranda de Duero, en la provincia de Burgos; al Cea en Valderas (León); al Támega en Rabal (Ourense); el Arlanza en Quintana del Puente (Palencia); al Duero en Gormaz (Soria); al Cega en Megeces y al Duero en Herrera de Duero, San Miguel del Pino y Quintanilla de Onésimo, en la provincia de Valladolid.

Estos avisos naranjas también afectan a los ríos Esla en Bretó, Órbigo en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa y al Valderaduey en Benegiles, en la provincia de Zamora.

En aviso amarillo se encuentran otros 21 tramos de ríos en las provincias de Zamora, León, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid.