Christian Checa recibirá el Roel de Actor del Siglo XXI en la próxima Semana de Cine de Medina del Campo

Nominado al Goya como Mejor Actor Revelación en 2023 por su trabajo en la película En los márgenes, el joven intérprete se incorpora a la galería de talentos emergentes reconocidos por la SECIME,

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 12 (EUROPA PRESS)

Christian Checa, el intérprete de En los márgenes, nominado a los Premios Goya en 2023 como Mejor Actor Revelación por su papel en la película de Juan Diego Botto, será nombrado Actor del Siglo XXI en la trigésima novena Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid).

Checa se confirma, así, como uno de los rostros más prometedores del sector cinematográfico actual, avalado por la crítica y con una prometedora carrera tanto en cine como en televisión, que incluye varios estrenos este año, entre ellos el largometraje Boulevard, de Sonia André.

Nacido en Madrid en 2001, Christian Checa inició su carrera artística a los 12 años en el ámbito de la publicidad y la moda, dando posteriormente el salto a la interpretación en cine y televisión a los 18 años. Sus primeras incursiones en el audiovisual llegaron a través de su participación en cortometrajes y episodios en conocidas series como Centro Médico, y, poco después, debutó en el cine con las películas Consecuencias, de Claudia Pinto, y 75 días, dirigida por Marc Romero.

Su trabajo en el filme En los márgenes, dirigido por Juan Diego Botto, le valió su primera nominación al Goya como Mejor Actor Revelación y a los Premios de la Unión de Actores, y con ella se dio a conocer al gran público. En la estela de cine social, en 2025 Checa protagonizó Enemigos, de David Valero, cinta en la que abordó un complejo personaje para tratar el tema del bullying en la adolescencia. Además, ha trabajado en películas como Votemos, de Santiago Requejo, o Un largo viaje, de Víctor Nores, compartiendo elenco con actores de la talla de Tito Valverde, Clara Lago o Gonzalo de Castro.

Además de su nominación al Goya, el próximo Actor del Siglo XXI de la 39 SECIME ha sido galardonado como Mejor Actor por su trabajo en el cortometraje Tribu, escrito y dirigido por Carlos Gómez-Trigo, en el Certamen Internacional de Cortometrajes de Valdealgorfa, el Red Rock Film Festival y el Festival Corto Cortísimo.

Desde sus inicios, Checa ha compaginado el cine con la televisión, participando en producciones como Vota Juan (2020), junto a Javier Cámara-quien recogerá este año el Roel de Honor de la 39 SECIME-Estoy vivo y, más recientemente, 1992, de Álex de la Iglesia.

Con este reconocimiento, Christian Checa se une a las nóminas de intérpretes reconocidos con este galardón de la SECIME que, en ediciones anteriores, ha recaído en actores como Vito Sanz, Nacho Sánchez, Óscar de la Fuente, Hovik Keuchkerian, Álvaro Cervantes, Luis Callejo, Fernando Cayo, Andrés Gertrúdix, Carlos Santos, Javier Rey o Javier Gutiérrez.