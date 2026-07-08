La CiberComandancia tramita 32.000 delitos y bloquea 5,34 millones por estafas en su primer año en funcionamiento

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha visitado este martes la CiberComandancia del la Guardia Civil, ubicada en León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CiberComandancia de la Guardia Civil, ubicada en León, ha tramitado más de 32.000 delitos, ha bloqueado fondos relacionados con estafas por valor de 5,34 millones de euros y ha recibido más de 56.000 solicitudes de denuncia desde su puesta en funcionamiento hace un año.

Actualmente la CiberComandancia opera 24 horas al día, los siete días de la semana. En su primer año en funcionamiento ha tramitado más de 32.000 delitos y 8.400 extravíos de documentación y ha recibido una media diaria de 155 solicitudes de denuncias, el 51 por ciento de las cuales se ha realizado por estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.

Gracias a la labor de la CiberComandancia ha sido posible bloquear fondos que iban a ser sustraídos o estafados por valor de 5,34 millones de euros, en un total de 213 operaciones de bloqueo, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Del mismo modo, se han señalado para su búsqueda 196 vehículos, de los cuales se han recuperado 38, gracias, en gran medida, a la celeridad con la que se registran estas incidencias. Además, a través de las labores de ciberpatrullaje por parte de los equipos de intervención de armas o del Seprona, se han detectado 230 infracciones administrativas.

La CiberComandancia está dirigida a reforzar las capacidades operativas de la Guardia Civil en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos vinculados al ciberespacio. Entre sus principales misiones se encuentra la recogida de denuncias de forma ágil y accesible, por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Guardia Civil.

PROCEDIMIENTOS PENALES QUE TRAMITA

En la actualidad la Guardia Civil recoge por esta vía denuncias de cinco procedimientos penales (daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y estafas o cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos) y dos procedimientos administrativos (pérdida o extravío de documentación y localización de documentación), si bien se analiza extender esta capacidad a otras tipologías.

Además, el personal de la CiberComandancia está capacitado para llevar a cabo la investigación especializada de ciberdelitos denunciados en la sede electrónica.

Por otra parte, recibe correos electrónicos de colaboración ciudadana en materia de terrorismo, medioambiente y ciberestafas, y lleva a cabo ciberpatrullajes, labores de vigilancia en el ciberespacio por parte de los equipos de intervención de armas y del Seprona.

EN CRECIMIENTO

La CiberComandancia inició su actividad el 4 de julio de 2025, con la puesta en funcionamiento de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), dotada en ese momento con 29 efectivos. Desde entonces, la ON-RED ha aumentado su entidad hasta configurar la actual CiberComandancia, con 64 efectivos, y ha incorporado además nuevas capacidades, con un Equipo Arroba para la investigación de delitos telemáticos, una unidad de Policía Judicial y una Unidad de Información, así como equipos de Intervención de Armas y Explosivos y un Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona).

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha visitado este martes la CiberComandancia, ubicada en la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Calvo ha conocido de primera mano los cometidos de la CiberComandancia, una unidad "clave" para la recogida de denuncias por vía telemática y la investigación del cibercrimen, y ha visitado la sala principal y las instalaciones del Equipo Arroba de la Guardia Civil.

La visita ha contado con la presencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, entre otras autoridades.