Continúa la búsqueda del octogenario desaparecido en Noceda (León)

Continúa en Noceda del Bierzo la búsqueda del hombre desaparecido - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 82 años que desapareció el pasado miércoles por la tarde de su domicilio en la localidad de Noceda del Bierzo (León) continúa este sábado con diferentes medios.

La Subdelegación del Gobierno ha señalado que la denuncia de desaparición está puesta en el puesto de Arteixo, que es donde el hombre desapareció, si bien se le busca en Noceda al hallarse allí su vehículo.