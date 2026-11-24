1136900.1.260.149.20261124125842 Coordinadora de Mujeres de Valladolid en una rueda de prensa para presentar la protesta del 25N. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha llamado a un 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "más amplio y fuerte" en participación frente al "negacionismo" y el "retroceso" en derechos de las mujeres, que "no son negociables".

'Defendamos lo conquistado. No volvamos al pasado' es el lema elegido para la protesta de este 25 de noviembre que partirá a las 20.00 horas desde la plaza de Fuente Dorada de Valladolid para recorrer el centro de la ciudad.

La Coordinadora de Mujeres ha convocado esta movilización para "denunciar la violencia machista" en un año en el que siente "especial" preocupación porque el hecho de que sigan "asesinando" a las mujeres y "existiendo violencia" sobre ellas, mientras "cada vez hay más voces empeñadas en negar, minimizar y desdibujar" la violencia de género.

"Estamos ante una violencia estructural que atraviesa nuestra sociedad y que sigue condicionando la libertad, la vida y los derechos de las mujeres", ha aseverado al respecto la portavoz de la entidad, Yolanda Martín, para recordar que hasta este 24 de noviembre un total de 47 mujeres ha sido asesinada en 2026, 1.388 desde que se contabilizan las víctimas mortales, cifras tras las cuales hay "vidas arrebatadas y familias rotas".

Martín, quien también ha expresado preocupación por las víctimas de violencia vicaria, ha subrayado que este 25 de noviembre también quieren incidir en la exigencia de responsabilidades porque "frente al negacionismo se necesitan políticas públicas" y "frente al miedo protección", así como "frente a la desigualdad, derechos".

"La violencia contra las mujeres no puede convertirse en una cuestión ideológica ni en una disputa política", ha clamado, para aseverar que defender este argumento es "una vulneración de los derechos humanos" que "exige una respuesta firme".

Igualmente, en este 25 de noviembre, la Coordinadora pone el foco en el acceso a la vivienda para las víctimas de violencia machista, quienes tras salir de casa para huir de sus agresores se encuentran "muchas veces sin recursos" como un inmueble, además de "ingresos insuficientes", a veces incluso con hijos a cargo.

"¿De qué sirve decirle a una mujer que denuncie, que abandone a su agresor, que rehaga su vida, si después no tiene dónde vivir? ¿Qué libertad tiene una mujer si para escapar de la violencia tiene que enfrentarse a la amenaza de quedarse en la calle?", ha cuestionado Martín.

En este sentido, ha reclamado que la protección llegue también a las víctimas para garantizar que acceder a un vivienda, tener recursos económicos y recibir atención psicológica, social, afectiva y de acompañamiento: "No podemos exigir a las mujeres víctimas de maltrato que sean valientes, mientras que las instituciones no las garanticen unas condiciones para poder salir adelante. Tampoco podemos permitir que se recorten o se privaticen los servicios públicos que sostienen la vida y que son en muchas ocasiones una red para la protección de las mujeres".

Por otro lado, la portavoz de la Coordinadora de Mujeres también ha hecho un llamamiento a los hombres para que luchen contra la violencia machista, un contexto en el que ha preguntado "qué hacen" estos "cuando ven, escucha o conocen una agresión". "Esto es lo que queremos ponerle relieve. No necesitamos más hombres que nos expliquen que ellos no son el problema, necesitamos hombres que actúen para que el problema deje de existir", ha apostillado, para recordar que el "silencio protege al agresor y la indiferencia tiene consecuencias".

Paula Granados, también miembro de la Coordinadora, ha avisado, por su parte, de la "gravedad" de la entrada del "negacionismo" en las instituciones públicas. "En Castilla y León llevamos tiempo viendo cómo se bloquean avances necesarios para actualizar la legislación contra la violencia de género (...). Valladolid ha sido un ejemplo de hasta dónde pueden llegar estas actuaciones y retrocesos", ha manifestado, para referirse al protocolo de vivienda sociales de la Sociedad de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), en el que el Ayuntamiento intentó eliminar el término 'violencia de género' y tuvo que rectificar.

Al respecto, ha puesto en valor la labor que hizo la Coordinadora frente a esto hasta conseguir que rectificará. "Lo hicimos porque detrás de cada palabra hay derechos. No vamos a bajar la guardia. No vamos a aceptar que se normalicen los retrocesos y no vamos a permitir que Valladolid se convierta en un lugar donde se cuestionen los derechos de las mujeres para satisfacer discursos ideológicos", ha sentenciado.

"Los derechos de las mujeres no son negociables, la violencia machista no se debate, se combate. Por todo ello, este 25 de noviembre exigimos a las instituciones un compromiso real", ha agregado.

Por todo esto, otra de las representantes, Marisol Morais, quien ha alertado de que la "derecha y la ultraderecha intentan quitar derechos", ha llamado a una participación "más amplia y fuerte" en la movilización por el 25 de noviembre.

"Cuando se ataca al feminismo, se ataca a la democracia misma. Cuando los derechos de las mujeres se debilitan, se debilita también la democracia", ha concluido.

Tras su salida de Fuente Dorada, la manifestación concluirá en la plaza de Portugalete, donde se leerá un manifiesto. Esta marcha, habitualmente mayoritaria, se celebrará separada de las convocadas por otras organizaciones feministas debido a diferencias en relación a la inclusión de las mujeres trans, que la Coordinadora apoya.