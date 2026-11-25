Cruz Roja Salamanca apoya a 41 mujeres víctimas de violencia de género en la provincia en lo que va de 2026. - CRUZ ROJA SALAMANCA

SALAMANCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Salamanca ha apoyado a 41 mujeres víctimas de violencia de género en la provincia en lo que va de 2026 a través del proyecto 'Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género para su empoderamiento, plena autonomía e integración en la sociedad', financiado por la Junta de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF y sobre sociedades para la realización de programas de interés general.

La organización humanitaria ha asegurado, en un comunicado recogido por Europa Press, que este proyecto atiende de forma individualizada distintas situaciones de vulnerabilidad social mediante actividades de información, orientación, acompañamiento y formación en competencias básicas y estratégicas, a las que ha sumado acciones de sensibilización para erradicar esta violencia.

Asimismo, el servicio telefónico de Atención y protección para las víctimas de violencia (ATENPRO), financiado por el Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha atendido en lo que va de año a 125 mujeres en la provincia salmantina a través de un dispositivo móvil y de geolocalización con atención inmediata las 24 horas del día y los 365 días del año para aquellas víctimas valoradas por los Servicios Sociales.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cruz Roja ha incidido en que la violencia en línea supone el eje central de su campaña 'Lo digital no lo hace menos real.

La violencia digital contra las mujeres es violencia machista', que alerta del peligro para las más jóvenes en redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de videojuegos ante conductas como el ciberacoso, el control de la pareja, la difusión no consentida de imágenes íntimas, las amenazas, la suplantación de identidad, la sextorsión o los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

Para promover entornos más seguros e igualitarios y fomentar la corresponsabilidad social, la entidad ha organizado este mes charlas abiertas a la ciudadanía en Salamanca, Santa Marta de Tormes (Salamanca), Ciudad Rodrigo (Salamanca), La Alberca (Salamanca), Béjar (Salamanca), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y Cubo de Don Sancho (Salamanca), además de talleres sobre ciberacoso y corresponsabilidad en el Centro Joven y actividades de detección en institutos dentro de una intervención integral que combina apoyo social, laboral, psicológico, educativo y comunitario.