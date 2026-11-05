Cuatro detenidos por agredir y secuestrar a un joven en Briviesca (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 26 y 32 años, como presuntos autores, en distinto grado de participación, de la agresión y secuestro a un joven de 24 años en Briviesca (Burgos).

Los hechos ocurrieron el miércoles 4 de noviembre a las 12:30 horas en el casco urbano, dobde tres varones descendieron velozmente de un turismo, golpearon a un transeúnte y, por la fuerza y contra su voluntad, le introdujeron en el vehículo.

La secuencia fue percibida por un guardia civil retirado, que lo comunicó a la Central de Servicios del Cuerpo y facilitó las características del vehículo, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

El dispositivo de búsqueda desplegado, integrado por numerosas patrullas, dio minutos más tarde con el turismo, al que logró interceptar en la carretera N-1, en la travesía de la localidad de Monasterio de Rodilla.

Así, la Guardia Civil identificó a cinco personas que viajaban dentro, los tres agresores, a los que les acompañaba una mujer, y también el agredido, de 24 años, que precisó asistencia sanitaria y su traslado urgente a un centro hospitalario de Burgos por la gravedad de las lesiones sufridas.

El Área de Personas de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación y de las diligencias. Hasta el momento, se ha averiguado que los cinco implicados se conocían previamente y que ninguno de ellos reside en la provincia de Burgos.

Entre las hipótesis, se baraja la sospecha de que podría tratarse de una represalia por algún tema amoroso, sin bien aún no se descartan otras causas.