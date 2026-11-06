Cuatro detenidos y un investigado en León por pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza y daños

Cable eléctrico de sección industrial recuperado en el marco de la operación 'Roquedal', que ha supuesto la detención de cuatro personas y la investigación de otra. - SUBDELAGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Roquedal', ha esclarecido varios delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza y daños cometidos en diferentes localidades de la provincia de León y ha detenido por estos hechos a cuatro personas y se investiga a otra.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Equipo de Policía Judicial de La Bañeza y el Equipo ROCA de la Comandancia de León y los hechos investigados tenían como objetivo principal la sustracción de grandes cantidades de cable de cobre en empresas e instalaciones industriales, centros de generación eléctrica, canteras y explotaciones mineras.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, tras la comisión de un robo de cableado en la localidad de Cubillos del Sil (León). Las primeras pesquisas permitieron identificar a uno de los presuntos autores y relacionarlo con otros hechos delictivos cometidos en diferentes localidades. Así, se estableció la existencia de un grupo criminal integrado por, al menos, cinco personas procedentes de la Comunidad de Madrid, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El grupo criminal actuaba con un elevado grado de movilidad y se desplazaba por distintos puntos de la geografía española, lo que dificultó enormemente la labor investigadora, ya que sus integrantes adoptaban importantes medidas de vigilancia y contravigilanica y utilizaban automóviles de alquiler y vehículos lanzadera para detectar y evitar los seguimientos policiales.

Las investigaciones permitieron relacionar a los integrantes del grupo con diferentes hechos cometidos en las localidades leonesas de Cubillos del Sil, Veldedo, La Baña, Carracedelo, Robledo de Losada y Benuza.

Los robos se perpetraban principalmente en instalaciones alejadas de los núcleos de población y provocaban importantes daños en las instalaciones y maquinaria de las empresas afectadas, hecho que además del gran perjuicio económico ocasionado, superior a 500.000 euros, impedía a las compañías continuar con normalidad su actividad diaria. Los hechos generaron alarma entre los empresarios, los trabajadores y la población colindante.

RECUPERADOS 2.460 KILOS DE CABLE

Fruto de las diferentes actuaciones operativas realizadas sobre los integrantes del grupo se logró la detención de cuatro de los autores y la recuperación de 2.460 kilogramos de cable eléctrico de sección industrial, sustraído en una de las empresas de la provincia leonesa.

La investigación continúa abierta y se mantienen activas las gestiones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos y a la posible identificación de otros posibles implicados.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Plaza número 1 de La Bañeza.