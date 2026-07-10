Cuatro detenidos en una operación de la Guardia Civil en Las Viudas contra una banda de robos con fuerza

Se les acusa de al menos catorce robos en remolques de camiones en el Polígono Industrial de Tuduero, en Tudela de Duero VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido detenidas este viernes en Valladolid en una operación realizada por la Guardia Civil que investiga, presuntamente, a una banda dedicada a los robos con fuerza, según informaron a Europa Press fuentes próximas al caso.

La operación ha sido desplegada por efectivos del Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil de Valladolid y ha consistido en la práctica de varios registros en el barrio de Las Viudas, en concreto en los domicilios de dos individuos con iniciales L.E.H y A.E.J, así como en un taller mecánico ubicado en la calle Celtas Cortos, en el barrio de Las Delicias.

El despliegue de la Guardia Civil se ha saldado con la detención de los ya citados, así como de otros dos varones más, uno de ellos cuya identidad responde a las iniciales R.E.H, quienes han sido trasladados hasta la Comandancia del Instituto Armado en la Avenida de Soria, a la espera de ser interrogados.

Se desconocen más detalles ya que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, Plaza nº 4, en funciones de guardia, ha decretado secreto de sumario, si bien esta agencia ha podido saber que a los detenidos se les imputan al menos 14 robos en remolques de camiones, así como delitos de grupo criminal y atentado.

Al parecer, la mayoría de los robos se habrían producido en el Polígono Industrial de Tuduero, en Tudela de Duero. Está previsto que los detenidos pasen mañana a disposición judicial.