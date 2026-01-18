Cuatro detenidos por una veintena de robos con fuerza en Valladolid, Zamora y Segovia

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, residentes en Torseillas, acusadas de una veintena de robos en establecimientos hosteleros de municipios de las provincias de Valladolid, Zamora y Segovia.

La detención se ha llevado a cabo en el marco de la operación 'Lolopa' por su presunta pertenencia a un grupo criminal altamente activo especializado en delitos contra el patrimonio.

La investigación se vio impulsada tras el robo con fuerza cometido la noche del 5 de enero en el restaurante asador 'Los Chicos, ubicado en Villaverde de Íscar (Segovia), donde forzaron una ventana para acceder al interior y sustraer dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y manipular una máquina tragaperras.

La rápida actuación de la Guardia Civil de Segovia, el análisis de las cámaras de seguridad y la información aportada por testigos permitieron activar un dispositivo de coordinación interprovincial con la Comandancia de Valladolid, que investigaba desde octubre de 2025 a un grupo con elevada movilidad, planificación previa y reparto de funciones.

En este sentido, comprobaron que los autores realizaban reconocimientos previos, analizaban las medidas de seguridad y utilizaban herramientas como barras de uña para forzar accesos, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Fruto de esta coordinación, patrullas de la Guardia Civil de Valladolid localizaron el vehículo utilizado en los robos en Tordesillas y procedieron a la detención de cuatro personas con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Además, en el interior del vehículo se hallaron herramientas, dinero y bebidas procedentes del robo cometido en Villaverde de Íscar.

Por su parte, el Equipo ROCA de la Compañía de Cuéllar realizó la inspección ocular en el lugar de los hechos, proceso en el que obtuvo fragmentos lofoscópicos que permitieron identificar a uno de los autores.

Tras el análisis de la información, se atribuyen al grupo robos cometidos entre octubre y noviembre de 2025 en Cogeces de Íscar, Pedrosa del Rey, Pozaldez, Villalar de los Comuneros, Serrada, Villardefrades, Piñel de Arriba, Pesquera de Duero, Valbuena de Duero, San Miguel del Pino, Coreses, Pozoantiguo y Belbis, así como nuevos robos entre noviembre y diciembre de 2025 en Santiago del Arroyo, Serrada, La Santa Espina, San Pelayo, Gallegos de Hornija y Vega de Valdetronco.

En los distintos hechos se sustrajeron dinero en efectivo, alcohol, tabaco, equipos electrónicos y otros efectos que se han recuperado en gran parte.

También se produjeron varias tentativas que no llegaron a consumarse por la presencia de vecinos o las medidas de seguridad de los locales.

Asimismo, se recuperaron todos los efectos robados en el Ayuntamiento de La Santa Espina, que habían sido vendidos en un establecimiento de segunda mano en Valladolid.

Además, con autorización judicial se realizaron registros en los domicilios de los detenidos en Tordesillas, donde se localizaron numerosos efectos sustraídos, mientras el vehículo utilizado quedó disposición judicial.

En total, se atribuyen al grupo 20 robos con fuerza en establecimientos hosteleros, además de otros cometidos en zonas rurales de Tierra de Campos y La Santa Espina, en una investigación dirigida por la Comandancia de Valladolid en coordinación con las de Segovia y Zamora.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones, mientras los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial en Valladolid y se ha decretado el ingreso en prisión de tres de ellos.