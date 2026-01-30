CyL alcanzó un superávit de 444 millones a finales de noviembre, el 0,57% del PIB

Archivo - Moneda, billete, dinero, euros (foto de recurso) - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León alcanzó un superávit de 444 millones de euros hasta del mes de noviembre de 2025, frente a los 625 millones del mismo periodo de 2024, lo que supone el 0,57 por ciento del PIB, 0,26 puntos menos que hace un año cuando llegó al 0,83 por ciento, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

Se trata del séptimo mayor importe en datos absolutos del superávit de las comunidades autónomas que lideró Andalucía, con 1.310 millones de euros, seguida de Canarias, con 720 millones; Cataluña, con 701 millones; Comunidad Foral de Navarra, con 621 millones; País Vasco, con 534 millones, y Galicia, con 457 millones de euros. El año pasado alcanzó el cuarto mayor importe.

No obstante, en términos porcentuales sobre el peso del PIB, Castilla y León anota el sexto mayor porcentaje entre las comunidades autónomas con superávit hasta noviembre --todas salvo la Comunidad Valenciana (-1,18 por ciento), Murcia (-0,76 por ciento) y Comunidad de Madrid (-0,06 por ciento)--.

Navarra (+2,21 por ciento), Asturias (+1,38 por ciento) y Canarias (+1,17 por ciento) anotaron los excedentes más abultados en comparación con el PIB.

En total la Administración regional registró un superávit a finales de noviembre de 2025 de 3.406 millones de euros, el 0,20 por ciento del PIB y un 53,8 por ciento menos frente al año anterior.

El aumento de los ingresos en un 3,8 por ciento eleva los recursos a 248.118 millones, 1,9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto, que se incrementa en un 5,7 por ciento, hasta alcanzar los 244.712 millones.

Los impuestos de las comunidades han crecido un 7,2 por ciento hasta los 97.803 millones y dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzan la cifra de 21.291 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementan en un 6 por ciento hasta situarse en un total de 73.632 millones, de los que 63.792 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 9,9 por ciento. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital alcanzan los 2.880 millones de euros.