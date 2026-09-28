CyL muestra su potencial gastronómico en el II Concurso de Pinchos y Tapas y reivindica "el lugar que merece"

Representantes políticos y del sector hostelero durante la inauguración del II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León. - HOSTURCYL

LEÓN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital leonesa acoge desde este lunes la segunda edición del II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León, donde se muestra el potencial gastronómico de la Comunidad y se reivindica "el lugar que merece" en los ámbitos nacional e internacional.

Así lo ha expresado durante la inauguración del certamen el director general de Turismo de la Junta, Ignacio Sicilia, que ha puesto en valor los "excelentes" profesionales de la Comunidad, así como la calidad de los productos de la tierra, que permitirán demostrar entre las jornadas de hoy y mañana que Castilla y León es vanguardia en gastronomía.

En el evento, promovido por la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl), participan establecimientos procedentes de las nueve provincias de la Comunidad que competirán por conseguir el título de mejor tapa de Castilla y León de 2026.

El acto inaugural, celebrado y conducido por el periodista José Ribagorda, ha reunido a autoridades, representantes del sector hostelero, miembros del jurado, concursantes finalistas de las nueve provincias, patrocinadores y colaboradores.

Durante la inauguración han intervenido el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz; el vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller Llanos; el presidente de la Asociación de Hostelería de León, Óscar García Martínez; el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida y el presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, José Jaime Fernández La Fuente. El encargado de cerrar las intervenciones institucionales ha sido Ignacio Sicilia.

RECONOCIMIENTOS

Uno de los reconocimientos de la presente edición del Concurso de Pinchos y Tapas ha sido para Turismo de Austria en España, por su labor de promoción turística y gastronómica y por su apuesta por vincular la gastronomía con la cultura, el arte y el descubrimiento del destino.

Este reconocimiento destaca iniciativas que presentan la gastronomía como una vía para descubrir un destino y acercar culturas, entre ellas eatArtists, proyecto que conecta la experiencia artística y culinaria. La distinción ha sido recogida por Kerstin Schwandtner, representante de Turismo de Austria en España, y entregada por José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España.

La segunda distinción de la jornada ha estado dedicada a la Federación Andaluza de Hostelería, en reconocimiento a su trabajo en defensa del sector y en la promoción de la gastronomía de Andalucía. El acto ha servido para escenificar un hermanamiento entre Andalucía y Castilla y León, dos territorios que comparten el objetivo de impulsar la gastronomía y la hostelería como elementos fundamentales de la calidad y competitividad del turismo español. El vicepresidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Alfonso Maceda Jiménez de Cisneros, ha recogido el reconocimiento, entregado por José Jaime Fernández La Fuente, presidente de Hosturcyl.

EL JURADO, ENCABEZADO POR PEPE SOLLA

El jurado tendrá la responsabilidad de valorar las propuestas de los participantes y decidir cuál será la mejor tapa de Castilla y León de 2026. Estará presidido por el chef gallego Pepe Solla, al frente de Casa Solla, restaurante que mantiene una Estrella Michelín desde 1980 y cuenta con tres Soles Repsol.

Junto a él forman parte del jurado Esther Manzano, vinculada a Casa Marcial y a los proyectos del Grupo Manzano; Iñaki Bretal, del restaurante Eirado de Leña; el chef portugués João Oliveira, al frente de Vista, en el Bela Vista Hotel & Spa; Luis Arbildua, jefe de cocina y propietario de El Marinero de Suances y las periodistas gastronómicas Susana Martín y Jessica M. Puga, esta última coordinadora del suplemento Yantar de El Comercio.

PARTICIPANTES

Los chefs que concurren al Concurso pertenecen a los establecimientos 1966 Mangas, La Oca Cocktail Bar y Alvalacán Puerta del Alcázar de Ávila; Restaurante La Jamada, Sabores Peruanos, Abba Burgos Hotel y Consentidos de Burgos; Leña al Mono, Restaurante Delirios y Tapas y El Calecho de León; Restaurante San Remo y Restaurante Maño de Palencia y Los Álamos Laboratorio Gastronómico, Restaurante OroViejo y Portal del Lino de Salamanca.

Por la provincia de Segovia concurren La Cazuela de Fresno y Restaurante Narizotas; los participantes de Soria son Taberna Mercedes y Restaurante La Chistera; de Valladolid compiten Azul Mediterráneo, Habanero Taquería, Jiapan Restaurante y Las Kubas y, finalmente, están presentes Hotel Rey Don Sancho, Restaurante Cuzeo, Restaurante España y Posada Real la Pascasia de la provincia de Zamora.