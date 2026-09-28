CyL ve insuficientes los 267.000 euros del Gobierno para el 'programa 5G redes muy rurales' dotado con 17,9 millones

Imagen de la reunión de la Mesa de las Telecomunicaciones - JCYL

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha tachado de "insuficientes" los 267.000 euros destinados a la Comunidad Autónoma por el Gobierno nación para el programa '5G redes muy rurales' y ha recordado que esa iniciativa está dotada con 17,9 millones de euros por lo que la Comunidad sólo recibirá el 1,4 por del total.

Cristina Sanchidrián ha recordado además que Castilla y León cuenta con más del 30 por ciento de las zonas elegibles de todo el país cuya cobertura necesitaría unas mil torres y ha aclarado que los 267.000 euros sólo permitirán hacer frente a dos.

"Necesitamos mil torres y tenemos 267.000 euros y una torre son 150.000 euros, pues no nos da ni para dos torres", ha insistido la consejera a preguntas de los periodistas antes de participar en la reunión de la Mesa de las Telecomunicaciones que ha analizado, entre otros asuntos, la actualización del estudio elaborado por la Consejería en materia de coberturas fija y móvil.

Según este informe, el 14,15 por ciento de los municipios de Castilla y León permanece sin cobertura fija --más de 500 núcleos urbanos--, una "situación más favorable" en términos de población con un 4,46 por ciento de la misma fuera de cobertura fija.

"Estos resultados evidencian que el avance de la fibra se concentra con mayor facilidad allí donde existe una mayor densidad de población, mientras que en los municipios pequeños el coste y la complejidad de los despliegues continúan dificultando la cobertura universal", ha explicado la consejera que ha reconocido que, aunque se ha mejorado la conectividad, "todavía hay muchísimas desigualdades" en todo el territorio de la Comunidad.

Por otro lado, ha explicado que la Consejería permanece a la espera de que el Ministerio publique el grado definitivo de ejecución de los programas finalizados y concrete las nuevas zonas elegibles y las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos europeos de conectividad en 2030 (gigabit y 5G para todas las zonas pobladas) donde ha destacado "progresos" entre 2021 y 2025 si bien ha insistido en que la ejecución en el ámbito fijo ha sido "menor y territorialmente desigual".

Sanchidrián ha reconocido que el estudio de los núcleos de población evidencia la "dimensión territorial de la brecha móvil" ya que el 20,4 por ciento de los núcleos analizados figura sin cobertura 4G o sin datos suficientes, "lo que equivale a uno de cada cinco", mientras que en 5G, la proporción asciende al 59,64 por ciento, "casi seis de cada diez núcleos".

En términos de población la incidencia es menor y representa un 0,4 por ciento sin cobertura 4G y un 4,72 por ciento sin cobertura 5G, si bien la carencia se concentra en los asentamientos de menor tamaño y mayor dispersión.

Cristina Sanchidrián ha destacado que la "principal novedad" del estudio de cobertura móvil es la ampliación del análisis a toda la red viaria de Castilla y León y ha explicado que evaluación que no se ha limitado a la red autonómica y abarca 33.778 kilómetros de carreteras de titularidad estatal, autonómica y provincial.

En este sentido, ha avanzado que los resultados muestran una "marcada brecha" entre las carreteras de la Administración General del Estado y el resto de las redes con un 98,2 por ciento de kilómetros de cobertura 4G en la red estatal, frente al 87,6 por ciento de la red autonómica y el 56,3 por ciento de las carreteras provinciales, una diferencia "todavía mayor" en 5G donde la cobertura en las carreteras estatales alcanza el 70,7 por ciento y baja al 18,2 por ciento en la red regional y a "sólo" el 4,6 por ciento en las carreteras provinciales.

"Las cifras demuestran que no basta con presentar elevados porcentajes de cobertura sobre la población. La conectividad debe llegar también a las vías que articulan el territorio, especialmente a aquellas que comunican los pequeños municipios y los núcleos rurales", ha subrayado la consejera.

Por última, la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial ha presentado una medida dirigida a facilitar el despliegue de fibra óptica en paralelo a la red de carreteras de titularidad autonómica que busca que las nuevas instalaciones de fibra óptica puedan ocupar la zona de dominio público viario de la red de carreteras de la Comunidad.

Sancridrián ha explicado que esta actuación busca simplificar la tramitación, reducir obstáculos y aprovechar corredores ya existentes para acercar las redes de alta capacidad a las zonas rurales.