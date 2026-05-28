CyL ve positivo el nombramiento de Recasens como CEO de Indra y confía que se mantengan las inversiones en la Comunidad

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha calificado de positivo y una "suerte" el nombramiento de Josep María Recasens como consejero delegado de Indra para relevar a José Vicente de los Mozos, al tiempo que ha mostrado su confianza en que se mantengan las inversiones en la Comunidad.

"Para nosotros siempre fue una garantía saber que el máximo responsable ejecutivo en la dirección de Indra era una persona como De los Mozos que conoce la realidad de esta Comunidad", ha expresado el consejero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, ha destacado que es una "suerte" saber ahora que la persona que le va a sustituir tiene un "conocimiento amplio" de Castilla y León, de su tejido empresarial y de sus capacidades industriales.

Fernández Carriedo ha detallado que tanto el presidente en funciones del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, como él mismo han felicitado a Reasens por su nombramiento y le han agradecido todo el trabajo que ha desarrollado en la Comunidad en torno a Renault.

De hecho, ha puesto en valor el "importante" trabajo realizado en los últimos meses con Indra y las inversiones que se han planteado para la Comunidad Autónoma.

"La compañía presentó una documentación ante la Junta que dio lugar a la aprobación de un plan industrial prioritario para Indra en el que hay inversiones importantes previstas en León, Valladolid y Salamanca", ha ahondado el consejero en funciones de Economía.

En el caso de León hay una inversión en Villadangos del Páramo, en un polígono empresarial que ha desarrollado la Junta, donde hay prevista una planta de desarrollo industrial y de producción de drones que va a desarrollar Indra.

"Nosotros estamos convencidos de que una vez que Indra presentó ese proyecto y el saber que Recasens es una persona muy conocedora de nuestra tierra, se va a poder mantener el trabajo y la colaboración activa para hacer realidad estas inversiones", ha concluido.