David Mediavilla, graduado de la ULE, nuevo miembro de la directiva de la mayor asociación internacional de estudiantes

David Mediavilla Aller, graduado en Comercio Internacional por la Universidad de León (ULE), ha sido elegido integrante del Comité Directeur de Aegee-Europa. - ULE

LEÓN 27 May. (EUROPA PRESS) -

David Mediavilla Aller, graduado en Comercio Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE), ha sido elegido integrante del Comité Directeur (CD) de Aegee-Europa, la mayor asociación internacional de estudiantes, durante la Asamblea General de Primavera celebrada en Esmirna (Turquía).

La asamblea de Aegee reúne dos veces al año a delegados de más de 100 antenas repartidas por todo el continente. En esta ocasión David Mediavilla presentó una candidatura centrada en el refuerzo de las relaciones entre asociaciones y la visibilidad de los proyectos juveniles europeos.

Aunque la asociación leonesa ha contado a lo largo de los 23 años de su historia con miembros activos en distintas instancias europeas de la organización ninguno había llegado hasta ahora al Comité Directeur, el órgano ejecutivo permanente de Aegee-Europa con sede en Bruselas.

Natural de La Sobarriba (León), el graduado de la ULE descubrió Aegee en septiembre de 2022, durante la 'Welcome Week' que la asociación organiza junto con la Oficina de Relaciones Internacionales de la ULE. Su implicación fue inmediata y en poco tiempo asumió la presidencia de Aegee-León, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Desde entonces ha ocupado cargos de responsabilidad en distintos equipos europeos de la organización, el más reciente el de Vice-Chairperson del Ágora (vicepresidente de la asamblea general bi-anual). Precisamente en este último Ágora, el de Esmirna, ejerció este rol por última vez antes de ser elegido para el CD, en una asamblea en la que también resultaron elegidos otros tres miembros para el Comité Directeur, de Polonia, Rumanía, y Turquía.

OTROS REPRESENTANTES LEONESES

David Mediavilla no fue el único representante de Aegee-León en Turquía, pues la asociación leonesa contaba con Mateo González como responsable de IT de la Asamblea y con Carla Tascón, Clara Helena Steel, Mario Fernández y Yaiza Alonso como sus representantes locales.

El Comité Directeur es el órgano ejecutivo permanente de Aegee-Europa y tiene su sede en Bruselas, desde donde coordina la estrategia, los proyectos y la representación institucional de la organización ante instancias como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o la Comisión Europea. Es por ello que los miembros del CD trabajan desde Bruselas a tiempo completo durante su mandato.

David comenzará próximamente un periodo de formación y transición antes de instalarse definitivamente en la capital. En sus primeras declaraciones tras hacerse pública su designación, David Mediavilla ha explicado que descubrió Aegee de casualidad "en un intento por practicar inglés y conocer gente". Desde entonces, ha añadido, ha participado en diferentes proyectos europeos. "Animo a cualquier persona que quiera a intentarlo", ha concluido.