Denunciada una mujer en Burgos por ofertar en Internet cachorros de pastor alemán a 150 euros

BURGOS, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El SEPRONA de la Guardia Civil ha denunciado en Las Merindades (Burgos) a una mujer por poner a la venta por Internet una camada de perros, cachorros de raza pastor alemán, no estando habilitada para la realización de dicha actividad, por carecer de licencia para ello, así como de núcleo zoológico, según ha indicado el Instituto Armado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Días atrás, fruto del seguimiento y control que se realiza en la web para detectar posibles ilícitos o irregularidades relacionadas con el Medio Ambiente, la fauna, la flora o los animales domésticos, el SEPRONA de Burgos, tenía conocimiento de un anuncio en Internet en la que se ofertaban unos cachorros para su venta.

En el anuncio se ponía a la venta varios machos y hembras de una misma camada, al precio de 150 euros el animal, y aparecía un número de teléfono de contacto vía Whatsapp.

Tras las gestiones llevadas a cabo con las distintas administraciones se ha constatado que la dueña se trataba de una particular y no de un profesional del sector y que carecía por tanto de la habilitación necesaria para realizar dicha actividad profesional, ya que no poseía la licencia para ello; también se ha comprobado que no había obtenido la condición de núcleo zoológico.

La investigación ha demostrado las sospechas iniciales, ya que se trataba de una venta de animales de compañía por un particular y, adicionalmente, se ha podido conocer que existía cierto malestar entre los vecinos de la urbanización donde residía, motivado por los ruidos y olores, circunstancia que ha sido puesto además en conocimiento del Ayuntamiento pertinente.