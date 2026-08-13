Denunciado en Soria el conductor de un autobús con pasajeros por usar el móvil mientras conducía

SORIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un autobús ha sido denunciado por utilizar el teléfono móvil mientras conducía.

Los hechos ocurrieron a las 14:58 horas del día 6 de agosto de 2026, en el kilómetro 167 de la A-II, en el el término municipal de Arcos de Jalón (Soria).

Según informa la Subdelegación del Gobierno, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arcos de Jalón (Soria) procedió al control de un autobús, tras recibir aviso por parte de un pasajero de que el conductor iba haciendo uso del teléfono móvil durante la conducción y visionar los videos aportados por el mismo.

En vista de lo anterior, esta persona fue denunciada por el artículo 76 de La Ley de Seguridad Vial, por hacer uso del teléfono móvil durante la conducción.

Esta infracción administrativa conlleva una sanción económica de 200 euros, y la detracción de 6 puntos del permiso de conducción.

El uso del teléfono móvil y la manipulación de otros dispositivos electrónicos mientras se conduce, además de estar prohibido, supone una distracción que afecta a la atención y a la percepción, pues aumenta el tiempo de la capacidad de reacción.