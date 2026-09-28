La deportista paralímpica María Martín-Granizo, Mujer Leonesa 2026

Archivo - Maria Martin-Granizo, elegida Mujer Leonesa 2026.- - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El premio reconoce a la atleta como ejemplo de que la competición de alto nivel, el esfuerzo y la ambición deportiva "no entienden de límites" LEÓN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La deportista leonesa María Martín-Granizo Ferreiro ha sido elegida Mujer Leonesa 2026, galardón con el que se reconoce su perseverancia, naturalidad, compromiso, la capacidad de perseguir sus objetivos y de "romper barreras", además de poner en valor su trayectoria, con importantes éxitos nacionales e internacionales tanto en esquí alpino como en surf.

Con este premio Onda Cero León reconoce cada año el papel destacado de una mujer no solo en el desempeño de su actividad profesional, sino también por los valores que transmite y su forma de afrontar su propia vida.

María Martín-Granizo nació en León en 2006 con una agenesia femoral en su pierna derecha. La deportista ha hecho del esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación las señas de identidad de una carrera deportiva que la ha llevado hasta la élite. Este recorrido alcanzó uno de sus grandes hitos este mismo año con su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde logró la octava posición en la prueba de eslalon y, con ella, un diploma paralímpico.

Se trata de un resultado histórico para el deporte leonés y que confirma la progresión de una deportista que ya sabe lo que es proclamarse campeona del mundo de surf adaptado, título logrado en 2022, además de campeona de España de esquí alpino adaptado y medallista en distintas competiciones internacionales, según ha informado Onda Cero en un comunicado recogido por Europa Press.

Mas allá de los resultados, se pretende reconocer su capacidad para romper barreras y normalizar la presencia de las personas con discapacidad en el deporte para convertirse, desde muy joven, en un ejemplo de que la competición de alto nivel, el esfuerzo y la ambición deportiva "no entienden de límites". Todo ello, además, con el buen humor constante como herramienta normalizadora.

María Martín-Granizo compagina además su carrera deportiva con sus estudios del Grado en Nutrición Humana y Dietética, mientras continúa con el trabajo con vistas a nuevos retos internacionales y con el objetivo de seguir en la senda de crecimiento dentro del equipo paralímpico español.

Con su elección, Onda Cero León reconoce a una joven que, a sus 20 años, representa valores como la perseverancia, la naturalidad, el compromiso y la capacidad de perseguir sus objetivos, al tiempo que se erige como un referente para las nuevas generaciones.

María Martín-Granizo recibirá así el IV Premio Mujer Leonesa, que da continuidad a un galardón que en sus anteriores ediciones distinguió a la capitán de la Guardia Civil María Lourdes Ramírez Muñoz, a la oncóloga Ana López González y a la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo día 15 de octubre a las 20.00 horas en la Fundación Sierra Pambley de León capital, con entrada por la calle Dámaso Merino.