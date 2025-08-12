Desalojan la residencia de mayores Nuestra Señora del Valle de La Bañeza por el incendio de Castrocalbón (León) - NUESTRA SEÑORA DEL VALLE DE LA BAÑEZA

LEÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputacion de León ha desalojado a todos los residentes del centro de mayores Nuestra Señora del Valle de La Bañeza por precaución ante el incendio que afecta a la localidad de Castrocalbón.

El fuego se originó el lunes a las 20.00 horas por causas que se investigan y el operativo que lucha contra las llamas de este incendio que se encuentra activo está conformado por siete medios.

La institución provincial ha explicado que los efectivos de SEPEIS del Parque de Cistierna se han encargado del traslado de todas las personas afectadas, que pasarán la noche en Cosamai.