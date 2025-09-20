Desarticulada una red que perpetró una docena de robos en viviendas de Salamanca, León y Zamora

La Operación 'Aurisa' se ha saldado con la detención de una mujer y dos hombres, uno de los cuales es el hijo menor de la detenida

La Guardia Civil ha desarticulado una red que perpetró una docena de robos en viviendas de Salamanca, León y Zamora en el marco de la operación 'Aurisa', que se ha saldado con la detención de una mujer y dos hombres, uno de los cuales es el hijo menor de la detenida.

Guardias Civiles de la Unidad orgánica de Policía Judicial de esta Comandancia, iniciaron hace un mes la Operación "Aurisa", con el fin de investigar los robos con fuerza que se estaban produciendo en localidades del alfoz de Salamanca y que, por sus características, se consideraba que pudieran estarse cometiendo por un grupo criminal itinerante.

La investigación permitió descubrir que el citado grupo tenía su residencia en Barcelona y periódicamente trasladaba su base de operaciones a un alquiler vacacional, que utilizaba como base de operaciones con documentación falsa para alquilar tanto la vivienda, como los vehículos usados desde su localidad de residencia.

El 'modus operandi' utilizado por los autores era el de actuar siempre que fuera posible sobre viviendas individuales, que disminuían la posibilidad de ser descubiertos, y tras forzar uno de los accesos, empleaban inhibidores de la señal de alarma para sustraer efectos de fácil transporte, especialmente joyas y dinero en metálico.

La explotación operativa de la investigación se llevó a cabo desde el viernes con la detención de los miembros del grupo criminal en la localidad de Alba de Tormes (Salamanca), cuando regresaban de cometer dos robos con fuerza en Villaquilambre (León) y Benavente (Zamora).

La operación ha finalizado este mañana con la ejecución de la entrada y registro de la citada vivienda en alquiler, ubicada en la localidad de detención, donde se descubrió dinero en metálico, joyas provenientes de robos en la provincia de Salamanca, y un kit de comprobación de la pureza del oro sustraído (báscula de precisión, piedra y reactivo de detección de oro).

Los detenidos, una mujer y dos hombres, uno de los cuales es el hijo menor de la detenida, son considerados supuestos autores de doce delitos de robo con fuerza cometidos en las provincias de Salamanca, León y Zamora, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de falsedad documental.