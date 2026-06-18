Desarticulado un grupo en Burgos que robaba en naves y viviendas de pequeños municipios del alfoz

Objetos incautados en los robos. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Capbur', ha detenido a tres varones de 32, 36 y 50 años que formaban parte de un grupo dedicado al robo en naves y segundas viviendas de pequeños municipios del alfoz de Burgos.

Los encausados se enfrentan a siete presuntos delitos de robo con fuerza, cuatro estafas por impago de combustible, apropiación indebida de un vehículo, de receptación y de pertenencia a organización criminal

Los hechos tienen su inicio el pasado mes de abril, cuando una patrulla del Instituto Armado inspeccionó un vehículo ocupado por dos varones y que transportaba una notoria cantidad de herramientas, objetos y antigüedades, señala la Guardia Civil a través de un comunicado.

Uno de ellos fue detenido por una causa pendiente con la justicia y, aunque no quedó claro la procedencia de los objetos, estos fueron reseñados y se dejó continuar al conductor, una vez identificado.

No obstante, llamó la atención de los agentes la presencia de herramienta empleada habitualmente en asaltos a inmuebles, por lo que se inició una investigación para contrastar la información obtenida durante la entrevista.

Las primeras pesquisas, en el marco de esta operación iniciada por el Área de Investigación del Puesto Principal Alfoz de Burgos, afloró que el vehículo identificado estaba en régimen de alquiler, si bien el plazo para su devolución había vencido, conforme documentaba la empresa propietaria, enfrentándose el presunto autor a un delito de apropiación indebida.

A la vez se constató que semanas antes se habían perpetrado hasta siete robos con fuerza en naves y segundas viviendas de poblaciones pequeñas del Alfoz y con escasos habitantes, fracturando candados o forzando ventanas, denunciándose la sustracción - por un importe total superior a los 10.500 euros- de herramientas manuales y eléctricas para bricolaje y jardinería, aparatos eléctricos y electrónicos, menaje de cocina, comida, antigüedades, joyas, relojes, dinero, colecciones de monedas y toda clase de enseres y objetos con el que poder lucrarse con su venta.

Además, se verificó que el vehículo que empleaba estaba vinculado en fecha y hora con los lugares donde se perpetran los robos y, también, estaba inmerso en varios impagos de combustible al repostar en gasolineras, cuya deuda supera los 310 euros.

Las sospechas, en cuanto a la comisión de todos estos ilícitos, se centraban en las dos personas identificadas, si bien operaban en connivencia con un tercero -imputado como receptador por vender objetos a sabiendas de su ilícita procedencia, según han podido comprobar los investigadores-, que era el que facilitaba la salida de los objetos sustraídos en mercadillos de antigüedades, alguno vinculado con la capital. Los tres han sido detenidos.

Un registro domiciliario -propiedad del considerado receptador- en un pueblo del alfoz, destapó gran cantidad de objetos almacenados, cuya titularidad y lícita procedencia no pudo demostrar. Algunos ya han sido reconocidos por sus dueños, procedentes de estos robos, aunque quedan muchos aún por asignar.

El grupo mantenía cierta organización para cometer los robos y para trasladar, almacenar, distribuir y vender la mercancía, apoderándose de toda clase de objetos de valor, aparentemente de fácil transporte e introducción en el mercado negro o de segunda mano, buscando rápidos beneficios por su venta. Se desplazaban en un turismo previamente alquilado y utilizaban la fuerza y el escalo para acceder al interior de los inmuebles.

Debido a la cantidad y volumen de los efectos intervenidos/recuperados, la investigación sigue abierta hasta su total identificación y entrega a los legítimos propietarios, por lo que permanecerán expuestos en el Acuartelamiento de la Guardia Civil ubicado en Avenida Cantabria nº 87 de esta capital.