Desarticulado un grupo criminal organizado dedicado al robo de cobre en Ponferrada (León) con diez detenidos

Dependencias de la Policía Nacional en Ponferrada (León), donde se ha desarticulado un grupo criminal organizado especializado en el robo de cobre. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

La operación iniciada en la capital berciana continuó con una persecución hasta León y la investigación sigue abierta

PONFERRADA (LEÓN), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal organizado especializado en el robo de cobre en Ponferrada (León), con la detención de diez personas como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, daños y hurto.

La operación ha sido desarrollada de forma coordinada por las comisarías de Ponferrada, León y Valladolid-Delicias y la investigación se inició gracias a la rápida actuación de la Policía Municipal de Ponferrada tras el aviso de un operario de telecomunicaciones que detectó a varios individuos que manipulaban una arqueta en la calle Río Selmo.

Los sospechosos simulaban una intervención legal, utilizando conos de señalización, ropa de trabajo y herramientas especializadas. Al ser requeridos por el operario respondieron de forma incoherente y huyeron en dos furgonetas para abandonar en el lugar parte del material empleado, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Rápidamente se logró identificar la titularidad de los vehículos y se comprobó que pertenecían a una empresa de alquiler, por lo que se activó un dispositivo policial con vehículos camuflados y uniformados para realizar el seguimiento de los sospechosos, que abandonaban la ciudad en dirección a León.

La coordinación de los agentes permitió interceptar las furgonetas en un peaje de la autopista, donde se procedió a la detención de tres de los integrantes del grupo. Posteriormente, se localizó y detuvo a un cuarto implicado en un aparcamiento de León capital, donde presuntamente esperaba al resto.

Al día siguiente la investigación permitió identificar otro vehículo vinculado al grupo y un nuevo operativo finalizó las actuaciones en la localidad de San Román de Bembibre, donde fueron detenidos otros seis miembros mientras se encontraban en un establecimiento hostelero.

GRUPO ITINERANTE ESPECIALIZADO

Las investigaciones apuntan a que se trata de un grupo itinerante con base en Cataluña, cuyos integrantes se desplazaban por distintas provincias con vehículos de alquiler para cometer robos de cableado de cobre en infraestructuras de telecomunicaciones, según las mismas fuentes.

Durante la operación los agentes intervinieron dinero en efectivo, herramientas especializadas y varios vehículos utilizados para el transporte del material sustraído, que ya han sido devueltos a la empresa de alquiler.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración entre distintos cuerpos policiales y la rápida actuación de la Policía Municipal de Ponferrada, así como la coordinación con la Comisaría de León, que resultaron fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y la desarticulación de este grupo criminal.

POSIBLE IMPLICACIÓN EN OTROS HECHOS

La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación de los detenidos en otros hechos similares cometidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Los diez detenidos han pasado a disposición judicial, seis de ellos ante la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada y los cuatro detenidos en León, ante la sección de instrucción del Tribunal de Instancia en León. Todos ellos han quedado en libertad mientras la investigación sigue abierta.