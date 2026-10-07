Desarticulados tres puntos de venta de droga y detenidas cuatro personas

Droga y dinero incautado en los registros de la vivienda en Zamora. - SUB. GBNO. EN ZAMORA

ZAMORA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Zamora ha desarticula tres puntos de venta de droga en la capital zamorana y ha detenido a cuatro personas, ademásd de que se han incautado de metanfetamina, cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un arma simulada.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la investigación se inicia tras detectar la entrada y salida de distintos inmuebles de personas ajenas a los mismos, los cuales abandonaban rápidamente el lugar.

Además los investigadores pudieron también establecer que para llevar a cabo su actividad criminal, el grupo empleaba el conocido método de la 'tele-coca', que consiste en que los investigados se desplazan en vehículo hasta los puntos acordados con los compradores para realizar las transacciones de manera rápida, e incluso hacen pequeñas ventas sin necesidad de apearse de los vehículos o motocicletas.

Tras obtener la autorización pertinente, los policías realizaton ejecutaron tres entradas y registros en domicilios de la capital, donde se incautaron de más de 100 gramos de metanfetamina, 22 gramos de cocaína, cinco plantas de marihuana en fase de cultivo, numerosos útiles destinados al pesaje de precisión y al envasado de las sustancias en dosis individuales, dinero en efectivo procedente de la venta ilícita, y un arma simulada tipo 'airsoft'.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia competente, el cual, tras valorar las pruebas aportadas, acordó el ingreso en prisión provisional para tres de ellos.

Con esta intervención policial se da por desarticulado "con éxito" un importante entramado dedicado al narcomenudeo en la ciudad.